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Заступник голови Волинської ОДА показав дива науки і техніки особливим діткам. ФОТО

Заступник голови Волинської ОДА показав дива науки і техніки особливим діткам. ФОТО
Заступник голови Волинської ОДА Сергій Кошарук у рамках флешмобу «Спілкуйся нарівні» побував в Академії розвитку та пізнання з особливими дітками.

Відбулася зустріч у п‘ятницю, 4 січня.

Цього разу до Луцька завітали 6 дітей з інвалідністю, що навчаються у Головненській спеціалізованій загальноосвітній школі-інтернаті.

За словами заступника голови ОДА Сергія Кошарука, сьогодні флешмоб «Спілкуйся нарівні» провели в Академії розвитку та пізнання «Робологікум», що в «Андреналін сіті», адже гра - чудова форма, аби познайомитися, дізнатися щось нове та весело провести час.

У «Робологікумі» працює 10 кафедр: музична, архітектури та дизайну, світло-оптична, фізико-хімічна, військова, медична, дронотехніки, робототехніки, геймінгу, історії технічного прогресу, фізики та механіки. Тож дітки мали змогу довідатися про найцікавіші винаходи людства та перевірити на практиці різноманітні цікавинки науки і техніки.

«Це чудові діти! У них є таланти, які потрібно проявляти. На мою думку, якщо суспільство сприйматиме цих дітей нарівні, вони будуть від цього щасливіші і радісніші», - зауважив посадовець.

Він висловив сподівання, що флешмоб «Спілкуйся нарівні» підтримають й інші.
Заступник голови Волинської ОДА показав дива науки і техніки особливим діткам. ФОТО
Заступник голови Волинської ОДА показав дива науки і техніки особливим діткам. ФОТО
Заступник голови Волинської ОДА показав дива науки і техніки особливим діткам. ФОТО
Заступник голови Волинської ОДА показав дива науки і техніки особливим діткам. ФОТО
Заступник голови Волинської ОДА показав дива науки і техніки особливим діткам. ФОТО
Заступник голови Волинської ОДА показав дива науки і техніки особливим діткам. ФОТО
Заступник голови Волинської ОДА показав дива науки і техніки особливим діткам. ФОТО
Заступник голови Волинської ОДА показав дива науки і техніки особливим діткам. ФОТО
Заступник голови Волинської ОДА показав дива науки і техніки особливим діткам. ФОТО
Заступник голови Волинської ОДА показав дива науки і техніки особливим діткам. ФОТО
Заступник голови Волинської ОДА показав дива науки і техніки особливим діткам. ФОТО
Заступник голови Волинської ОДА показав дива науки і техніки особливим діткам. ФОТО
Заступник голови Волинської ОДА показав дива науки і техніки особливим діткам. ФОТО
Заступник голови Волинської ОДА показав дива науки і техніки особливим діткам. ФОТО
Заступник голови Волинської ОДА показав дива науки і техніки особливим діткам. ФОТО
Заступник голови Волинської ОДА показав дива науки і техніки особливим діткам. ФОТО
Заступник голови Волинської ОДА показав дива науки і техніки особливим діткам. ФОТО
Заступник голови Волинської ОДА показав дива науки і техніки особливим діткам. ФОТО
Заступник голови Волинської ОДА показав дива науки і техніки особливим діткам. ФОТО
Заступник голови Волинської ОДА показав дива науки і техніки особливим діткам. ФОТО
Заступник голови Волинської ОДА показав дива науки і техніки особливим діткам. ФОТО
Заступник голови Волинської ОДА показав дива науки і техніки особливим діткам. ФОТО
Заступник голови Волинської ОДА показав дива науки і техніки особливим діткам. ФОТО
Заступник голови Волинської ОДА показав дива науки і техніки особливим діткам. ФОТО
Заступник голови Волинської ОДА показав дива науки і техніки особливим діткам. ФОТО
Заступник голови Волинської ОДА показав дива науки і техніки особливим діткам. ФОТО
Заступник голови Волинської ОДА показав дива науки і техніки особливим діткам. ФОТО
Заступник голови Волинської ОДА показав дива науки і техніки особливим діткам. ФОТО
Заступник голови Волинської ОДА показав дива науки і техніки особливим діткам. ФОТО
Заступник голови Волинської ОДА показав дива науки і техніки особливим діткам. ФОТО
Заступник голови Волинської ОДА показав дива науки і техніки особливим діткам. ФОТО
Заступник голови Волинської ОДА показав дива науки і техніки особливим діткам. ФОТО
Заступник голови Волинської ОДА показав дива науки і техніки особливим діткам. ФОТО
Заступник голови Волинської ОДА показав дива науки і техніки особливим діткам. ФОТО
Заступник голови Волинської ОДА показав дива науки і техніки особливим діткам. ФОТО
Заступник голови Волинської ОДА показав дива науки і техніки особливим діткам. ФОТО
Заступник голови Волинської ОДА показав дива науки і техніки особливим діткам. ФОТО
Заступник голови Волинської ОДА показав дива науки і техніки особливим діткам. ФОТО
Заступник голови Волинської ОДА показав дива науки і техніки особливим діткам. ФОТО
Заступник голови Волинської ОДА показав дива науки і техніки особливим діткам. ФОТО
Заступник голови Волинської ОДА показав дива науки і техніки особливим діткам. ФОТО
Заступник голови Волинської ОДА показав дива науки і техніки особливим діткам. ФОТО
Заступник голови Волинської ОДА показав дива науки і техніки особливим діткам. ФОТО
Заступник голови Волинської ОДА показав дива науки і техніки особливим діткам. ФОТО
Заступник голови Волинської ОДА показав дива науки і техніки особливим діткам. ФОТО

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Теги: Спілкуйся нарівні, Сергій Кошарук, ОДА
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