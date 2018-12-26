Заступник голови Волинської ОДА показав дива науки і техніки особливим діткам. ФОТО
Сьогодні, 17:00
Заступник голови Волинської ОДА Сергій Кошарук у рамках флешмобу «Спілкуйся нарівні» побував в Академії розвитку та пізнання з особливими дітками.
Відбулася зустріч у п‘ятницю, 4 січня.
Цього разу до Луцька завітали 6 дітей з інвалідністю, що навчаються у Головненській спеціалізованій загальноосвітній школі-інтернаті.
За словами заступника голови ОДА Сергія Кошарука, сьогодні флешмоб «Спілкуйся нарівні» провели в Академії розвитку та пізнання «Робологікум», що в «Андреналін сіті», адже гра - чудова форма, аби познайомитися, дізнатися щось нове та весело провести час.
У «Робологікумі» працює 10 кафедр: музична, архітектури та дизайну, світло-оптична, фізико-хімічна, військова, медична, дронотехніки, робототехніки, геймінгу, історії технічного прогресу, фізики та механіки. Тож дітки мали змогу довідатися про найцікавіші винаходи людства та перевірити на практиці різноманітні цікавинки науки і техніки.
«Це чудові діти! У них є таланти, які потрібно проявляти. На мою думку, якщо суспільство сприйматиме цих дітей нарівні, вони будуть від цього щасливіші і радісніші», - зауважив посадовець.
Він висловив сподівання, що флешмоб «Спілкуйся нарівні» підтримають й інші.
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Відбулася зустріч у п‘ятницю, 4 січня.
Цього разу до Луцька завітали 6 дітей з інвалідністю, що навчаються у Головненській спеціалізованій загальноосвітній школі-інтернаті.
За словами заступника голови ОДА Сергія Кошарука, сьогодні флешмоб «Спілкуйся нарівні» провели в Академії розвитку та пізнання «Робологікум», що в «Андреналін сіті», адже гра - чудова форма, аби познайомитися, дізнатися щось нове та весело провести час.
У «Робологікумі» працює 10 кафедр: музична, архітектури та дизайну, світло-оптична, фізико-хімічна, військова, медична, дронотехніки, робототехніки, геймінгу, історії технічного прогресу, фізики та механіки. Тож дітки мали змогу довідатися про найцікавіші винаходи людства та перевірити на практиці різноманітні цікавинки науки і техніки.
«Це чудові діти! У них є таланти, які потрібно проявляти. На мою думку, якщо суспільство сприйматиме цих дітей нарівні, вони будуть від цього щасливіші і радісніші», - зауважив посадовець.
Він висловив сподівання, що флешмоб «Спілкуйся нарівні» підтримають й інші.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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