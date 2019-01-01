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У селах під Луцьком після аварії з молоковозом відновили газопостачання. ВІДЕО

У селах під Луцьком після аварії з молоковозом відновили газопостачання. ВІДЕО
У трьох селах Луцького району: Воротневі, Лищі і Верхівці - відновили газопостачання.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Нагадаємо, у селі Лище Луцького району моловокоз з’їхав у ставок та пошкодив газопровід.

Нагадаємо, інцидент трапився 3 січня об 11:15.

Зазначається, що молоковоз перевозив 7 тонн молока. Внаслідок аварії пошкодились 2 газопроводи (високого тиску 159 мм та низького тиску 76 мм).

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Без газопостачання залишилось 3 населенні пункти (села Верхівка, Воротнів та Лище Луцького району). Згодом пошкодження усунули, а газопостачання відновили.

Як люди обходилися без газу - у відео.


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Теги: ДТП, аварія, молоковоз
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