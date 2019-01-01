У селах під Луцьком після аварії з молоковозом відновили газопостачання. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Нагадаємо, у селі Лище Луцького району



Нагадаємо, інцидент трапився 3 січня об 11:15.



Зазначається, що молоковоз перевозив 7 тонн молока. Внаслідок аварії пошкодились 2 газопроводи (високого тиску 159 мм та низького тиску 76 мм).



ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині молоковоз злетів у водойму



Без газопостачання залишилось 3 населенні пункти (села Верхівка, Воротнів та Лище Луцького району). Згодом пошкодження усунули, а газопостачання відновили.



Як люди обходилися без газу - у відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У трьох селах Луцького району: Воротневі, Лищі і Верхівці - відновили газопостачання.Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині Нагадаємо, у селі Лище Луцького району моловокоз з’їхав у ставок та пошкодив газопровід.Нагадаємо, інцидент трапився 3 січня об 11:15.Зазначається, що молоковоз перевозив 7 тонн молока. Внаслідок аварії пошкодились 2 газопроводи (високого тиску 159 мм та низького тиску 76 мм).Без газопостачання залишилось 3 населенні пункти (села Верхівка, Воротнів та Лище Луцького району). Згодом пошкодження усунули, а газопостачання відновили.Як люди обходилися без газу - у відео.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію