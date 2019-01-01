У селах під Луцьком після аварії з молоковозом відновили газопостачання. ВІДЕО
Сьогодні, 17:27
У трьох селах Луцького району: Воротневі, Лищі і Верхівці - відновили газопостачання.
Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Нагадаємо, у селі Лище Луцького району моловокоз з’їхав у ставок та пошкодив газопровід.
Нагадаємо, інцидент трапився 3 січня об 11:15.
Зазначається, що молоковоз перевозив 7 тонн молока. Внаслідок аварії пошкодились 2 газопроводи (високого тиску 159 мм та низького тиску 76 мм).
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині молоковоз злетів у водойму
Без газопостачання залишилось 3 населенні пункти (села Верхівка, Воротнів та Лище Луцького району). Згодом пошкодження усунули, а газопостачання відновили.
Як люди обходилися без газу - у відео.
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Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Нагадаємо, у селі Лище Луцького району моловокоз з’їхав у ставок та пошкодив газопровід.
Нагадаємо, інцидент трапився 3 січня об 11:15.
Зазначається, що молоковоз перевозив 7 тонн молока. Внаслідок аварії пошкодились 2 газопроводи (високого тиску 159 мм та низького тиску 76 мм).
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині молоковоз злетів у водойму
Без газопостачання залишилось 3 населенні пункти (села Верхівка, Воротнів та Лище Луцького району). Згодом пошкодження усунули, а газопостачання відновили.
Як люди обходилися без газу - у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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