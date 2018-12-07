Хто на Волині заробляє найменше

На Волині середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств у січні–листопаді 2018 року становила 7187 гривень.А це на 25,7% більше, ніж у відповідному періоді 2017р. (в Україні – відповідно 8711 грн і на 25,3% більше), - повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області. За рівнем зарплати Волинь випередила Кіровоградську, Тернопільську, Херсонську, Чернівецьку та Чернігівську області.Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, у сферах фінансової та страхової діяльності і державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,9–1,5 раза.Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах поштової та кур’єрської діяльності, тимчасового розміщування й організації харчування, у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, у сфері творчості, мистецтва та розваг і не перевищував 68,9% від середнього рівня по економіці.