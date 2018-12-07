Хто на Волині заробляє найменше
Сьогодні, 09:30
На Волині середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств у січні–листопаді 2018 року становила 7187 гривень.
А це на 25,7% більше, ніж у відповідному періоді 2017р. (в Україні – відповідно 8711 грн і на 25,3% більше), - повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області. За рівнем зарплати Волинь випередила Кіровоградську, Тернопільську, Херсонську, Чернівецьку та Чернігівську області.
Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, у сферах фінансової та страхової діяльності і державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,9–1,5 раза.
Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах поштової та кур’єрської діяльності, тимчасового розміщування й організації харчування, у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, у сфері творчості, мистецтва та розваг і не перевищував 68,9% від середнього рівня по економіці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
А це на 25,7% більше, ніж у відповідному періоді 2017р. (в Україні – відповідно 8711 грн і на 25,3% більше), - повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області. За рівнем зарплати Волинь випередила Кіровоградську, Тернопільську, Херсонську, Чернівецьку та Чернігівську області.
Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, у сферах фінансової та страхової діяльності і державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,9–1,5 раза.
Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах поштової та кур’єрської діяльності, тимчасового розміщування й організації харчування, у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, у сфері творчості, мистецтва та розваг і не перевищував 68,9% від середнього рівня по економіці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
Гарне порівняльне фото з Ді Капріо особливо якщо зарплати порівнювати :)))
Медики, поліція, пожежники самі найбільш небезпечні професії забули згадати. Журналісти аби написати....
Вибір редактора
Яренчук вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
У Луцьку біля будинку днями не вивозять «святкове» сміття. ФОТО
Сьогодні, 10:36
Хто на Волині заробляє найменше
Сьогодні, 09:30
На Волині невідомі обікрали пенсіонерку
Сьогодні, 09:06
Курс валют у Луцьку на 5 січня
Сьогодні, 09:00