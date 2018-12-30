«Ми 333 роки цього чекали», – волинський нардеп про Томос
Сьогодні, 19:00
Вже в неділю, 6 січня, Україна отримає Томос. Тим часом парафії масово переходять з Московського патріархату під юрисдикцію Православної церкви України.
Народний депутат Ігор Лапін, який є одним з авторів закону про перейменування УПЦ МП, вважає, що проблем з виконанням закону не буде, - пише ВАР.
«Всі церковні приходи – це є юридичні особи. І цей закон дозволяє саме врегулювати цей момент і нічого страшного не буде, якщо реєстрація юридичної особи, яка називається Українська православна церква Московського патріархату почне називатись Російською православною церквою. Так як в Прибалтиці – є їхня автокефальна церква і є Російська православна церква. Так нехай і в нас вона так називається. І тоді перехід громад буде набагато більшим», – сказав народний обранець в ефірі телеканалу Прямий.
Лапін пояснив, що раніше, коли масово будувались церкви Московського патріархату, зокрема і на Волині, люди не розуміли і їм не пояснювали чи то церква московського чи то київського патріархату. Вони чули Українська православна церква. Тому вивіски, що саме ця церква є російською православною, допоможуть зрозуміти чи хочуть люди ходити в російську церкву, в той час, коли Росія воює з Україною
«А щодо законопроекту 5309 – він легко виконується за рахунок реєстрації у Мін’юсті. Згідно законодавства повісять на церкви ярлик Російська православна церква. Я думаю, що перехід парафій буде максимально чисто зроблено, якщо буде законодавче підгрунтя», – сказав парламентар.
«Але Московський патріархат турбує не це. Є питання майна. І вони ніяк не можуть зрозуміти, що церкву будував не патріархат. Церкву будувала громада», – додав він.
Окрім того, Ігор Лапін повідомив, що його насторожує заява головного рабина України, який сказав про те, що він впевнений, що закон є не конституційний і Конституційний суд його скасує.
«Завдання держави захистити церкву. І тут один із елементів захисту має бути юридично-правовий механізм. Якщо це буде відбуватися згідно чинного законодавства, то наступним етапом буде узаконення права громад переходити в Українську православну церкву», – пояснив нардеп.
«Мене насторожують саме заяви інших церков, які щось сюди ще вносити. Щодо конституційності вже говорили московські попи – казали, що будуть звертатися в Конституційний суд, думаю, що «Опозиційний блок» їх підтримують і також будуть звертатися», – сказав він.
«А щодо Томосу, то я радий, що те, що було вкрадене, нарешті буде повернуте. Ми 333 роки цього чекали», – підсумував Лапін.
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Народний депутат Ігор Лапін, який є одним з авторів закону про перейменування УПЦ МП, вважає, що проблем з виконанням закону не буде, - пише ВАР.
«Всі церковні приходи – це є юридичні особи. І цей закон дозволяє саме врегулювати цей момент і нічого страшного не буде, якщо реєстрація юридичної особи, яка називається Українська православна церква Московського патріархату почне називатись Російською православною церквою. Так як в Прибалтиці – є їхня автокефальна церква і є Російська православна церква. Так нехай і в нас вона так називається. І тоді перехід громад буде набагато більшим», – сказав народний обранець в ефірі телеканалу Прямий.
Лапін пояснив, що раніше, коли масово будувались церкви Московського патріархату, зокрема і на Волині, люди не розуміли і їм не пояснювали чи то церква московського чи то київського патріархату. Вони чули Українська православна церква. Тому вивіски, що саме ця церква є російською православною, допоможуть зрозуміти чи хочуть люди ходити в російську церкву, в той час, коли Росія воює з Україною
«А щодо законопроекту 5309 – він легко виконується за рахунок реєстрації у Мін’юсті. Згідно законодавства повісять на церкви ярлик Російська православна церква. Я думаю, що перехід парафій буде максимально чисто зроблено, якщо буде законодавче підгрунтя», – сказав парламентар.
«Але Московський патріархат турбує не це. Є питання майна. І вони ніяк не можуть зрозуміти, що церкву будував не патріархат. Церкву будувала громада», – додав він.
Окрім того, Ігор Лапін повідомив, що його насторожує заява головного рабина України, який сказав про те, що він впевнений, що закон є не конституційний і Конституційний суд його скасує.
«Завдання держави захистити церкву. І тут один із елементів захисту має бути юридично-правовий механізм. Якщо це буде відбуватися згідно чинного законодавства, то наступним етапом буде узаконення права громад переходити в Українську православну церкву», – пояснив нардеп.
«Мене насторожують саме заяви інших церков, які щось сюди ще вносити. Щодо конституційності вже говорили московські попи – казали, що будуть звертатися в Конституційний суд, думаю, що «Опозиційний блок» їх підтримують і також будуть звертатися», – сказав він.
«А щодо Томосу, то я радий, що те, що було вкрадене, нарешті буде повернуте. Ми 333 роки цього чекали», – підсумував Лапін.
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