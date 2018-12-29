У Дніпрі знайшли валізу з тілом молодої жінки





Про це повідомляє



Валізу з тілом знайшли у сміттєвому баці на проспектів Героїв. Зазначається, що на тілі молодої жінки (20-30 років) відсутні сліди насильницкої смерті.



Для встановлення причини смерті тіло жінки направлено на проведення судово-медичної експертизи.



Наразі особистість померлої не встановлена.

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