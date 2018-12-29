У Дніпрі знайшли валізу з тілом молодої жінки
Сьогодні, 18:45
У Дніпрі знайшли валізу з тілом жінки, на якій були відсутні сліди насильницької смерті.
Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
Валізу з тілом знайшли у сміттєвому баці на проспектів Героїв. Зазначається, що на тілі молодої жінки (20-30 років) відсутні сліди насильницкої смерті.
Для встановлення причини смерті тіло жінки направлено на проведення судово-медичної експертизи.
Наразі особистість померлої не встановлена.
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Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
Валізу з тілом знайшли у сміттєвому баці на проспектів Героїв. Зазначається, що на тілі молодої жінки (20-30 років) відсутні сліди насильницкої смерті.
Для встановлення причини смерті тіло жінки направлено на проведення судово-медичної експертизи.
Наразі особистість померлої не встановлена.
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