Волинському священику Московського патріархату заборонили проводити богослужіння

Віктору Мартиненку заборонили проводити богослужіння у Московському патріархаті через поїздку до Туреччини і спільну службу з ієрархом Вселенського патріархату.



Про це протодиякон Низкиницького успенського монастиря написав на своїй сторінці у Фейсбуці, - пише



«У переддень важливої та історичної події отримав подарунок – повідомлення про заборону у священнослужінні. Причина – співслужіння Божественної Літургії з кліриками Вселенського Патріархату.



Відрадно, що отримав покарання не за якісь моральні чи канонічні злочини, а за служіння Божественної Євхаристії (привіт Орвелу:))» – розповів священик.



Зауважимо, у грудні священик відвідав Анталію, де служив разом з місцевим духовенством.



«Також тішить, що скромного сільського диякона поставили на один щабель з такими людьми, як Викокопреосвященні митрополити Симеон, Олександр Драбинко та інші достойні люди. Все буде Томос», – додав він.



Віктор Мартиненко відомий своєю критикою настоятеля Києво-Печерської Лаври, митрополита Павла. Свого часу був прес-секретарем Володимир-Волинської єпархії УПЦ МП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Священику з Нововолинськазаборонили проводити богослужіння у Московському патріархаті через поїздку до Туреччини і спільну службу з ієрархом Вселенського патріархату.Про це протодиякон Низкиницького успенського монастиря написав на своїй сторінці у Фейсбуці, - пише Перший «У переддень важливої та історичної події отримав подарунок – повідомлення про заборону у священнослужінні. Причина – співслужіння Божественної Літургії з кліриками Вселенського Патріархату.Відрадно, що отримав покарання не за якісь моральні чи канонічні злочини, а за служіння Божественної Євхаристії (привіт Орвелу:))» – розповів священик.Зауважимо, у грудні священик відвідав Анталію, де служив разом з місцевим духовенством.«Також тішить, що скромного сільського диякона поставили на один щабель з такими людьми, як Викокопреосвященні митрополитита інші достойні люди. Все буде Томос», – додав він.Віктор Мартиненко відомий своєю критикою настоятеля Києво-Печерської Лаври, митрополита Павла. Свого часу був прес-секретарем Володимир-Волинської єпархії УПЦ МП.

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