Волинському священику Московського патріархату заборонили проводити богослужіння
Сьогодні, 21:27
Священику з Нововолинська Віктору Мартиненку заборонили проводити богослужіння у Московському патріархаті через поїздку до Туреччини і спільну службу з ієрархом Вселенського патріархату.
Про це протодиякон Низкиницького успенського монастиря написав на своїй сторінці у Фейсбуці, - пише Перший.
«У переддень важливої та історичної події отримав подарунок – повідомлення про заборону у священнослужінні. Причина – співслужіння Божественної Літургії з кліриками Вселенського Патріархату.
Відрадно, що отримав покарання не за якісь моральні чи канонічні злочини, а за служіння Божественної Євхаристії (привіт Орвелу:))» – розповів священик.
Зауважимо, у грудні священик відвідав Анталію, де служив разом з місцевим духовенством.
«Також тішить, що скромного сільського диякона поставили на один щабель з такими людьми, як Викокопреосвященні митрополити Симеон, Олександр Драбинко та інші достойні люди. Все буде Томос», – додав він.
Віктор Мартиненко відомий своєю критикою настоятеля Києво-Печерської Лаври, митрополита Павла. Свого часу був прес-секретарем Володимир-Волинської єпархії УПЦ МП.
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Про це протодиякон Низкиницького успенського монастиря написав на своїй сторінці у Фейсбуці, - пише Перший.
«У переддень важливої та історичної події отримав подарунок – повідомлення про заборону у священнослужінні. Причина – співслужіння Божественної Літургії з кліриками Вселенського Патріархату.
Відрадно, що отримав покарання не за якісь моральні чи канонічні злочини, а за служіння Божественної Євхаристії (привіт Орвелу:))» – розповів священик.
Зауважимо, у грудні священик відвідав Анталію, де служив разом з місцевим духовенством.
«Також тішить, що скромного сільського диякона поставили на один щабель з такими людьми, як Викокопреосвященні митрополити Симеон, Олександр Драбинко та інші достойні люди. Все буде Томос», – додав він.
Віктор Мартиненко відомий своєю критикою настоятеля Києво-Печерської Лаври, митрополита Павла. Свого часу був прес-секретарем Володимир-Волинської єпархії УПЦ МП.
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Коментарі 1
З іудою так і потрібно поступати.
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