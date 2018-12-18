Волинські рятувальники нагадали священикам про безпеку під час Різдвяних богослужінь





Також рятувальники наголосили на утриманні у належному стані шляхів евакуації та електромереж, систем опалення під час святкових богослужінь та вручили інформаційні листи та пам’ятки, - йдеться на



Подібні заходи тривають на території всієї області, а також відбулися в соборі Святого Іллі, що у Ратному.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напередодні Різдвяних свят, 4 січня, для запобігання пожеж у культових спорудах під час святкових богослужінь інспекторами Локачинського РС УДСНС України у Волинській області настоятелям храмів доведено основні вимоги пожежної та техногенної безпеки для релігійних закладів, вимоги щодо застосування відкритого вогню, користування вогнегасниками та проведено відповідні інструктажі.Також рятувальники наголосили на утриманні у належному стані шляхів евакуації та електромереж, систем опалення під час святкових богослужінь та вручили інформаційні листи та пам’ятки, - йдеться на сайті Управління ДСНС у Волинській області.Подібні заходи тривають на території всієї області, а також відбулися в соборі Святого Іллі, що у Ратному.

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