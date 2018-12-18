вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські рятувальники нагадали священикам про безпеку під час Різдвяних богослужінь

Волинські рятувальники нагадали священикам про безпеку під час Різдвяних богослужінь
Напередодні Різдвяних свят, 4 січня, для запобігання пожеж у культових спорудах під час святкових богослужінь інспекторами Локачинського РС УДСНС України у Волинській області настоятелям храмів доведено основні вимоги пожежної та техногенної безпеки для релігійних закладів, вимоги щодо застосування відкритого вогню, користування вогнегасниками та проведено відповідні інструктажі.

Також рятувальники наголосили на утриманні у належному стані шляхів евакуації та електромереж, систем опалення під час святкових богослужінь та вручили інформаційні листи та пам’ятки, - йдеться на сайті Управління ДСНС у Волинській області.

Подібні заходи тривають на території всієї області, а також відбулися в соборі Святого Іллі, що у Ратному.
Волинські рятувальники нагадали священикам про безпеку під час Різдвяних богослужінь

Волинські рятувальники нагадали священикам про безпеку під час Різдвяних богослужінь

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: рятувальники, храм, церква, безпека, богослужіння
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку сімейним лікарям вручили ключі від новеньких автівок. ФОТО
Головна новорічна ялинка Луцька – у ТОП-5 найкрасивіших в Україні
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами грудня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Людмила Кирда Людмила
Кирда вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Україна може розірвати з УПЦ (МП) оренду Києво-Печерського заповідника
Сьогодні, 01:16
Волинські рятувальники нагадали священикам про безпеку під час Різдвяних богослужінь
Сьогодні, 00:35
5 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Лучан запрошують на різдвяну зустріч з поліцейськими
04 січень, 23:26
Слідство не знайшло винних у смерті лучанки, яка загинула в ліфті. ВІДЕО
04 січень, 22:52
Схожі новини
Українська церква не буде силою захоплювати храми колишнього МП, – Епіфаній Українська церква не буде силою захоплювати храми колишнього МП, – Епіфаній
18 грудень, 2018, 09:22
На Волині освятили новий храм. ФОТО На Волині освятили новий храм. ФОТО
19 листопад, 2018, 16:12
На Волині освятять новий храм На Волині освятять новий храм
15 листопад, 2018, 19:38
Храми Луцька та Володимира 130 років тому. ФОТО Храми Луцька та Володимира 130 років тому. ФОТО
04 вересень, 2018, 11:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україна може розірвати з УПЦ (МП) оренду Києво-Печерського заповідника
Сьогодні, 01:16
 0
Волинські рятувальники нагадали священикам про безпеку під час Різдвяних богослужінь
Сьогодні, 00:35
 0
5 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Лучан запрошують на різдвяну зустріч з поліцейськими
04 січень, 23:26
 0
Слідство не знайшло винних у смерті лучанки, яка загинула в ліфті. ВІДЕО
04 січень, 22:52
 0
Медіа
відео
1/8