вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучан запрошують на різдвяну зустріч з поліцейськими

Лучан запрошують на різдвяну зустріч з поліцейськими
У Луцьку дітей розважатимуть поліцейські. Патрульні запрошують дітей та їхніх батьків на різдвяну зустріч 7 січня о 13-00 яка відбудеться неподалік від палацу культури.

Копи обіцяють дозволити дітям покататися у справжньому поліцейському автомобілі, подивитися та приміряти спецзасоби, з якими інспектори щоденно патрулюють місто.

А ще маленькі гості отримають новорічний сюрприз від поліціантів.
Лучан запрошують на різдвяну зустріч з поліцейськими

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Різдво, поліція, зустріч
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку сімейним лікарям вручили ключі від новеньких автівок. ФОТО
Головна новорічна ялинка Луцька – у ТОП-5 найкрасивіших в Україні
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами грудня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Володимир Яренчук Володимир
Яренчук вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
5 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Лучан запрошують на різдвяну зустріч з поліцейськими
04 січень, 23:26
Слідство не знайшло винних у смерті лучанки, яка загинула в ліфті. ВІДЕО
04 січень, 22:52
У мережі показали маршрутки, які курсували Луцьком 12 років тому. ФОТО
04 січень, 22:13
Волинському священику Московського патріархату заборонили проводити богослужіння
04 січень, 21:27
Схожі новини
Луцькі патрульні роздавали цукерки та катали у службових автівках. ФОТО Луцькі патрульні роздавали цукерки та катали у службових автівках. ФОТО
08 січень, 2018, 14:30
Керівник волинської поліції зустрівся з представниками ОБСЄ. ФОТО Керівник волинської поліції зустрівся з представниками ОБСЄ. ФОТО
06 липень, 2016, 11:49
У Нововолинському відділі поліції побували школярі. ФОТО У Нововолинському відділі поліції побували школярі. ФОТО
17 червень, 2016, 21:43
На Волині поліцейські зустрілися з школярами. ФОТО На Волині поліцейські зустрілися з школярами. ФОТО
14 квітень, 2016, 11:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
5 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Лучан запрошують на різдвяну зустріч з поліцейськими
04 січень, 23:26
 0
Слідство не знайшло винних у смерті лучанки, яка загинула в ліфті. ВІДЕО
04 січень, 22:52
 0
У мережі показали маршрутки, які курсували Луцьком 12 років тому. ФОТО
04 січень, 22:13
 0
Волинському священику Московського патріархату заборонили проводити богослужіння
04 січень, 21:27
 0
Медіа
відео
1/8