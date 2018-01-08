Лучан запрошують на різдвяну зустріч з поліцейськими
04 січень, 23:26
У Луцьку дітей розважатимуть поліцейські. Патрульні запрошують дітей та їхніх батьків на різдвяну зустріч 7 січня о 13-00 яка відбудеться неподалік від палацу культури.
Копи обіцяють дозволити дітям покататися у справжньому поліцейському автомобілі, подивитися та приміряти спецзасоби, з якими інспектори щоденно патрулюють місто.
А ще маленькі гості отримають новорічний сюрприз від поліціантів.
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Копи обіцяють дозволити дітям покататися у справжньому поліцейському автомобілі, подивитися та приміряти спецзасоби, з якими інспектори щоденно патрулюють місто.
А ще маленькі гості отримають новорічний сюрприз від поліціантів.
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