Лучан запрошують на різдвяну зустріч з поліцейськими





Копи обіцяють дозволити дітям покататися у справжньому поліцейському автомобілі, подивитися та приміряти спецзасоби, з якими інспектори щоденно патрулюють місто.



А ще маленькі гості отримають новорічний сюрприз від поліціантів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку дітей розважатимуть поліцейські. Патрульні запрошують дітей та їхніх батьків на різдвяну зустріч 7 січня о 13-00 яка відбудеться неподалік від палацу культури.Копи обіцяють дозволити дітям покататися у справжньому поліцейському автомобілі, подивитися та приміряти спецзасоби, з якими інспектори щоденно патрулюють місто.А ще маленькі гості отримають новорічний сюрприз від поліціантів.

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