Україна може розірвати з УПЦ (МП) оренду Києво-Печерського заповідника





Про це розповів колишній директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Сергій Кролевець, пише



– Є власник майна. Сьогодні це держава Україна. Є користувач майна. Є пункт – у разі нанесення шкоди об’єкту договір на вимогу однієї із сторін розривається, – сказав Кролевець.



Так, на території Києво-Печерської лаври зафіксовано порушення: побудовано 16 нових корпусів.



Водночас адвокат Марина Соловйова вважає необхідними зміни в законодавстві України, що посилило б відповідальність, аж до кримінальної, за знищення пам’яток всесвітньої і національної культурної спадщини.

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