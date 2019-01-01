Україна може розірвати з УПЦ (МП) оренду Києво-Печерського заповідника
Сьогодні, 01:16
Україна може розірвати з УПЦ (МП) оренду Києво-Печерського заповідника.
Про це розповів колишній директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Сергій Кролевець, пише Інтерфакс-Україна.
– Є власник майна. Сьогодні це держава Україна. Є користувач майна. Є пункт – у разі нанесення шкоди об’єкту договір на вимогу однієї із сторін розривається, – сказав Кролевець.
Так, на території Києво-Печерської лаври зафіксовано порушення: побудовано 16 нових корпусів.
Водночас адвокат Марина Соловйова вважає необхідними зміни в законодавстві України, що посилило б відповідальність, аж до кримінальної, за знищення пам’яток всесвітньої і національної культурної спадщини.
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Про це розповів колишній директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Сергій Кролевець, пише Інтерфакс-Україна.
– Є власник майна. Сьогодні це держава Україна. Є користувач майна. Є пункт – у разі нанесення шкоди об’єкту договір на вимогу однієї із сторін розривається, – сказав Кролевець.
Так, на території Києво-Печерської лаври зафіксовано порушення: побудовано 16 нових корпусів.
Водночас адвокат Марина Соловйова вважає необхідними зміни в законодавстві України, що посилило б відповідальність, аж до кримінальної, за знищення пам’яток всесвітньої і національної культурної спадщини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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