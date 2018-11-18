Злодій проковтнув каблучку з діамантами. ВІДЕО
Сьогодні, 06:40
У Черкасах в ювелірному магазині 30-річний чоловік проковтнув каблучку з діамантами, коли охорона затримувала його на гарячому.
Про це повідомляє Патрульна поліція Черкаської області.
Чоловік зайшов до магазину під виглядом покупця і попросив показати йому прикраси.
Коли ж продавець передала йому коштовність з вітрини, одразу почав тікати до виходу.
Він намагався сховати перстень з діамантом вартістю 30,5 тис. грн у роті, але охорона його зупинила.
При поліцейських злодій “виплюнув” каблучку і визнав, що вчинив крадіжку, тому що у нього не було грошей.
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Про це повідомляє Патрульна поліція Черкаської області.
Чоловік зайшов до магазину під виглядом покупця і попросив показати йому прикраси.
Коли ж продавець передала йому коштовність з вітрини, одразу почав тікати до виходу.
Він намагався сховати перстень з діамантом вартістю 30,5 тис. грн у роті, але охорона його зупинила.
При поліцейських злодій “виплюнув” каблучку і визнав, що вчинив крадіжку, тому що у нього не було грошей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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