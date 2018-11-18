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Злодій проковтнув каблучку з діамантами. ВІДЕО

Злодій проковтнув каблучку з діамантами. ВІДЕО
У Черкасах в ювелірному магазині 30-річний чоловік проковтнув каблучку з діамантами, коли охорона затримувала його на гарячому.

Про це повідомляє Патрульна поліція Черкаської області.

Чоловік зайшов до магазину під виглядом покупця і попросив показати йому прикраси.

Коли ж продавець передала йому коштовність з вітрини, одразу почав тікати до виходу.

Він намагався сховати перстень з діамантом вартістю 30,5 тис. грн у роті, але охорона його зупинила.

При поліцейських злодій “виплюнув” каблучку і визнав, що вчинив крадіжку, тому що у нього не було грошей.

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Теги: каблучка, злодій, поліція
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