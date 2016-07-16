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Можна загубити колесо: лучани про дорогу в одному з мікрорайонів міста. ВІДЕО

Можна загубити колесо: лучани про дорогу в одному з мікрорайонів міста. ВІДЕО
Лучани нарікають на жахливий стан дороги в районі Вересневого.

Про це пише Богдан Ворон у соцмережі facebook.

"Повна зрада на вул. Перемоги, р-н Вересневе, Луцьк. Кавалок дороги на балансі влади міста Луцька, зона відповідальності міських депутатів. Не розумієш, куди потрапив: у російську глибинку, зону бойових дій... Ми думаємо не тільки про приватних автомобілістів, але й про швидкі, поліцію та пожежну. Вони можуть не встигнути загубивши колесо в одній із ям! Щойно виїжджаєш на решту дороги, якою опікується Служба автомобільних доріг - їдеш без проблем... Робімо наше місто приємним для життя", - йдеться у дописі.

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Теги: дорога, колесо, вересневе
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