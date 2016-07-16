Можна загубити колесо: лучани про дорогу в одному з мікрорайонів міста. ВІДЕО

Лучани нарікають на жахливий стан дороги в районі Вересневого.Про це пишеу соцмережі facebook."Повна зрада на вул. Перемоги, р-н Вересневе, Луцьк. Кавалок дороги на балансі влади міста Луцька, зона відповідальності міських депутатів. Не розумієш, куди потрапив: у російську глибинку, зону бойових дій... Ми думаємо не тільки про приватних автомобілістів, але й про швидкі, поліцію та пожежну. Вони можуть не встигнути загубивши колесо в одній із ям! Щойно виїжджаєш на решту дороги, якою опікується Служба автомобільних доріг - їдеш без проблем... Робімо наше місто приємним для життя", - йдеться у дописі.