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Купальники та рушники: лучан запрошують на новорічний ранок до басейну

Купальники та рушники: лучан запрошують на новорічний ранок до басейну
У Луцькому національному технічному університеті влаштовують новорічний ранок для дітей у басейні.

Захід відбудеться о 12:00 5 січня, – повідомили у виші.

Передбачена святкова новорічна програма, спортивні естафети, призи та подарунки.

Участь можуть взяти діти віком від 7 до 14 років.

Батькам та гостям з собою потрібно взяти тапочки або бахіли. Дітям – купальники, шапочки, тапочки, мило і мочалку, рушник.
Купальники та рушники: лучан запрошують на новорічний ранок до басейну


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Теги: басейн, новорічний ранок, ЛНТУ
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