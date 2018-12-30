Купальники та рушники: лучан запрошують на новорічний ранок до басейну
Сьогодні, 07:02
У Луцькому національному технічному університеті влаштовують новорічний ранок для дітей у басейні.
Захід відбудеться о 12:00 5 січня, – повідомили у виші.
Передбачена святкова новорічна програма, спортивні естафети, призи та подарунки.
Участь можуть взяти діти віком від 7 до 14 років.
Батькам та гостям з собою потрібно взяти тапочки або бахіли. Дітям – купальники, шапочки, тапочки, мило і мочалку, рушник.
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Захід відбудеться о 12:00 5 січня, – повідомили у виші.
Передбачена святкова новорічна програма, спортивні естафети, призи та подарунки.
Участь можуть взяти діти віком від 7 до 14 років.
Батькам та гостям з собою потрібно взяти тапочки або бахіли. Дітям – купальники, шапочки, тапочки, мило і мочалку, рушник.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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