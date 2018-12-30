Купальники та рушники: лучан запрошують на новорічний ранок до басейну





Захід відбудеться о 12:00 5 січня, – повідомили у виші.



Передбачена святкова новорічна програма, спортивні естафети, призи та подарунки.



Участь можуть взяти діти віком від 7 до 14 років.



Батькам та гостям з собою потрібно взяти тапочки або бахіли. Дітям – купальники, шапочки, тапочки, мило і мочалку, рушник.





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