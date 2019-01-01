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В Україну намагалися завезти дівчину, сховавши в сумці

В Україну намагалися завезти дівчину, сховавши в сумці
Білоруські прикордонники не пустили в Україну автомобіль, у якому в багажнику була схована дівчина.

На пункті пропуску Веселівка у Білорусі було виявлено автомобіль із захованою в багажнику дівчиною.

Прикордонники виявили правопорушення, коли зрозуміли, що велика сумка “подає ознаки життя”, повідомили в прес-службі відомства.

Всередині знаходилася 22-річна громадянка Туркменістану, метою якої було за допомогою свого товариша, також громадянина цієї країни, перетнути кордон із Україною.

За спробу незаконно заїхати в іншу країну людям загрожує адміністративна відповідальність.


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Теги: дівчина, сумка, кордон
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