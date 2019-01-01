В Україну намагалися завезти дівчину, сховавши в сумці





На пункті пропуску Веселівка у Білорусі було виявлено автомобіль із захованою в багажнику дівчиною.



Прикордонники виявили правопорушення, коли зрозуміли, що велика сумка “подає ознаки життя”,



Всередині знаходилася 22-річна громадянка Туркменістану, метою якої було за допомогою свого товариша, також громадянина цієї країни, перетнути кордон із Україною.



За спробу незаконно заїхати в іншу країну людям загрожує адміністративна відповідальність.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Білоруські прикордонники не пустили в Україну автомобіль, у якому в багажнику була схована дівчина.На пункті пропуску Веселівка у Білорусі було виявлено автомобіль із захованою в багажнику дівчиною.Прикордонники виявили правопорушення, коли зрозуміли, що велика сумка “подає ознаки життя”, повідомили в прес-службі відомства.Всередині знаходилася 22-річна громадянка Туркменістану, метою якої було за допомогою свого товариша, також громадянина цієї країни, перетнути кордон із Україною.За спробу незаконно заїхати в іншу країну людям загрожує адміністративна відповідальність.

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