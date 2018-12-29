На Волині невідомі обікрали пенсіонерку
Сьогодні, 09:06
На Волині невідомі поцупили в старенької всі її кури і гуси.
Про це пише Волинь-нова.
Інцидент стався у Горохівському районі. Крадії скористалися старістю жительки села Холонів, а ще – її безпечністю.
Злодюги швидко, бо без перешкод, скинули металеву защіпку на курникові і поцупили з нього 11 курей і 3 гуски.
Жінка бідкається, називаючи сумою збитків 1600 гривень.
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Про це пише Волинь-нова.
Інцидент стався у Горохівському районі. Крадії скористалися старістю жительки села Холонів, а ще – її безпечністю.
Злодюги швидко, бо без перешкод, скинули металеву защіпку на курникові і поцупили з нього 11 курей і 3 гуски.
Жінка бідкається, називаючи сумою збитків 1600 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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