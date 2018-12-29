На Волині невідомі обікрали пенсіонерку





Про це пише



Інцидент стався у Горохівському районі. Крадії скористалися старістю жительки села Холонів, а ще – її безпечністю.



Злодюги швидко, бо без перешкод, скинули металеву защіпку на курникові і поцупили з нього 11 курей і 3 гуски.



Жінка бідкається, називаючи сумою збитків 1600 гривень.

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