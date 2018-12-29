вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині невідомі обікрали пенсіонерку

На Волині невідомі обікрали пенсіонерку
На Волині невідомі поцупили в старенької всі її кури і гуси.

Про це пише Волинь-нова.

Інцидент стався у Горохівському районі. Крадії скористалися старістю жительки села Холонів, а ще – її безпечністю.

Злодюги швидко, бо без перешкод, скинули металеву защіпку на курникові і поцупили з нього 11 курей і 3 гуски.

Жінка бідкається, називаючи сумою збитків 1600 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, кримінал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку сімейним лікарям вручили ключі від новеньких автівок. ФОТО
Головна новорічна ялинка Луцька – у ТОП-5 найкрасивіших в Україні
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами грудня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Житловий Комплекс «ForRest» Житловий
Комплекс
«ForRest»
 вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Чому сьогодні категорично не можна нікого бити: прикмети і забобони
Сьогодні, 10:12
Хто на Волині заробляє найменше
Сьогодні, 09:30
На Волині невідомі обікрали пенсіонерку
Сьогодні, 09:06
Курс валют у Луцьку на 5 січня
Сьогодні, 09:00
Волиньгаз хочуть перевірити через зайві суми у платіжках
Сьогодні, 08:11
Схожі новини
Авто, яке шукали через Інтерпол, знайшлося під Луцьком Авто, яке шукали через Інтерпол, знайшлося під Луцьком
29 грудень, 2018, 12:48
На Волині чоловіка посадили на 5 років через крадіжку кави На Волині чоловіка посадили на 5 років через крадіжку кави
24 грудень, 2018, 19:18
Після шопінгу в «секонд-хенді» волинянка залишилася без сумки, документів і грошей Після шопінгу в «секонд-хенді» волинянка залишилася без сумки, документів і грошей
19 грудень, 2018, 13:15
На Волині чоловік побив знайомого та вкрав його авто На Волині чоловік побив знайомого та вкрав його авто
19 грудень, 2018, 12:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку біля будинку днями не вивозять «святкове» сміття. ФОТО
Сьогодні, 10:36
 0
Проти УКРОПу порушили кримінал
Сьогодні, 10:30
 0
Чому сьогодні категорично не можна нікого бити: прикмети і забобони
Сьогодні, 10:12
 0
Хто на Волині заробляє найменше
Сьогодні, 09:30
 0
На Волині невідомі обікрали пенсіонерку
Сьогодні, 09:06
 0
Медіа
відео
1/8