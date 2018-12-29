Чому сьогодні категорично не можна нікого бити: прикмети і забобони





Людям, які народилися 5 січня треба носити оберіг з чорного та червоного агату, який захистить своїх власників від біди, - повідомляє



Іменини сьогодні святкують: Василь, Іван, Наум, Павло.



Народні прикмети на 5 січня:

– Якщо йде сніг і дме сильний вітер, то липень буде холодним і дощовим.



– Вітряно цього дня – чекайте хорошого врожаю.



Що можна робити 5 січня



1. На Федула треба читати Святе Письмо і молитися до Богородиці. Також саме з цього дня треба постаратися доробити всі свої справи до Різдва.



2. Бажано у цей день зробити якомога більше добра для близьких та оточуючих людей.



Що не можна робити 5 січня



1. Не рекомендується працювати з гострими предметами (ножами або сокирами). Кажуть, що якщо цього дня поранитися, то весь рік пройде в хворобах.



2. Цього дня не можна нікого бити, інакше людина, яка когось ударить, сильно захворіє.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5 січня 2019 року вшановують пам'ять Феодула. Якою погода буде цього дня, таким і буде листопад. Якщо цього дня ясно, то у листопаді буде сонячно та ясно. Якщо ж сиро, то місяць буде дощовим.Людям, які народилися 5 січня треба носити оберіг з чорного та червоного агату, який захистить своїх власників від біди, - повідомляє 24 канал Іменини сьогодні святкують: Василь, Іван, Наум, Павло.– Якщо йде сніг і дме сильний вітер, то липень буде холодним і дощовим.– Вітряно цього дня – чекайте хорошого врожаю.1. На Федула треба читати Святе Письмо і молитися до Богородиці. Також саме з цього дня треба постаратися доробити всі свої справи до Різдва.2. Бажано у цей день зробити якомога більше добра для близьких та оточуючих людей.1. Не рекомендується працювати з гострими предметами (ножами або сокирами). Кажуть, що якщо цього дня поранитися, то весь рік пройде в хворобах.2. Цього дня не можна нікого бити, інакше людина, яка когось ударить, сильно захворіє.

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