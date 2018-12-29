Чому сьогодні категорично не можна нікого бити: прикмети і забобони
Сьогодні, 10:12
5 січня 2019 року вшановують пам'ять Феодула. Якою погода буде цього дня, таким і буде листопад. Якщо цього дня ясно, то у листопаді буде сонячно та ясно. Якщо ж сиро, то місяць буде дощовим.
Людям, які народилися 5 січня треба носити оберіг з чорного та червоного агату, який захистить своїх власників від біди, - повідомляє 24 канал.
Іменини сьогодні святкують: Василь, Іван, Наум, Павло.
Народні прикмети на 5 січня:
– Якщо йде сніг і дме сильний вітер, то липень буде холодним і дощовим.
– Вітряно цього дня – чекайте хорошого врожаю.
Що можна робити 5 січня
1. На Федула треба читати Святе Письмо і молитися до Богородиці. Також саме з цього дня треба постаратися доробити всі свої справи до Різдва.
2. Бажано у цей день зробити якомога більше добра для близьких та оточуючих людей.
Що не можна робити 5 січня
1. Не рекомендується працювати з гострими предметами (ножами або сокирами). Кажуть, що якщо цього дня поранитися, то весь рік пройде в хворобах.
2. Цього дня не можна нікого бити, інакше людина, яка когось ударить, сильно захворіє.
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Людям, які народилися 5 січня треба носити оберіг з чорного та червоного агату, який захистить своїх власників від біди, - повідомляє 24 канал.
Іменини сьогодні святкують: Василь, Іван, Наум, Павло.
Народні прикмети на 5 січня:
– Якщо йде сніг і дме сильний вітер, то липень буде холодним і дощовим.
– Вітряно цього дня – чекайте хорошого врожаю.
Що можна робити 5 січня
1. На Федула треба читати Святе Письмо і молитися до Богородиці. Також саме з цього дня треба постаратися доробити всі свої справи до Різдва.
2. Бажано у цей день зробити якомога більше добра для близьких та оточуючих людей.
Що не можна робити 5 січня
1. Не рекомендується працювати з гострими предметами (ножами або сокирами). Кажуть, що якщо цього дня поранитися, то весь рік пройде в хворобах.
2. Цього дня не можна нікого бити, інакше людина, яка когось ударить, сильно захворіє.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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