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У Луцьку біля будинку днями не вивозять «святкове» сміття. ФОТО

У Луцьку біля будинку днями не вивозять «святкове» сміття. ФОТО
У Луцьку скаржаться на нерегулярне вивезення сміття комунальниками.

Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" повідомив Віктор Левчук.

За його словами, біля будинку на вулиці Чернишевського 114в уже кілька днів стоять переповнені сміттєві баки.

"А в "Луцькспецкомунтрансі", схоже Різдво почалося ще з четверга. То нічого, що договір свято передбачає вивозити сміття двічі на тиждень. І то нічого, що ми за це справно платимо. На фото смітники під будинком на Чернишевського 114в. Святкові. Вчора ніхто й не збирався працювати... Точно те саме було перед Новим роком, тільки сміття більше. Тоді сказали, не їдуть, бо снігу намело. І пофіг, що ми тут всі дороги чистили. Григорій Недопад з наступаючими! Вже задовбалися дзвонити на 1580. Народ, а у вас під будинками теж так?" - йдеться у повідомленні.

У Луцьку біля будинку днями не вивозять «святкове» сміття. ФОТО
У Луцьку біля будинку днями не вивозять «святкове» сміття. ФОТО

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Теги: сміття, благоустрій, двір
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