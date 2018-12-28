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У Шацьку з'явилася різдвяна шопка

У Шацьку з'явилася різдвяна шопка
У сквері Шацька встановили різдвяну шопку.

Святкова композиція, в яку ввійшли фігури Діви Марії, святого Йосипа та інших біблійних персонажів, відтворює сцену народження Ісуса Христа, - пише Район.Шацьк.

Традиції встановлювати в Шацьку напередодні Різдва шопку вже три роки. Започаткував її світлої пам'яті селищний голова Сергій Віннічук.

Фігури Святого Сімейства вирізали з фанери працівники Шацького комунального підприємства «Будинкоуправління», зріз будиночка (печери) створили фахівці ДП «Шацьке УДЛГ».

А найбільш тонку і відповідальну роботу – розмальовування біблійних персонажів – виконала керівник гуртка Шацького будинку дитячої і юнацької творчості Ірина Вензловська.

У Шацьку з'явилася різдвяна шопка
У Шацьку з'явилася різдвяна шопка
У Шацьку з'явилася різдвяна шопка

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Теги: Різдво, шопка
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