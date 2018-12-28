У Шацьку з'явилася різдвяна шопка





Святкова композиція, в яку ввійшли фігури Діви Марії, святого Йосипа та інших біблійних персонажів, відтворює сцену народження Ісуса Христа, - пише



Традиції встановлювати в Шацьку напередодні Різдва шопку вже три роки. Започаткував її світлої пам'яті селищний голова Сергій Віннічук.



Фігури Святого Сімейства вирізали з фанери працівники Шацького комунального підприємства «Будинкоуправління», зріз будиночка (печери) створили фахівці ДП «Шацьке УДЛГ».



А найбільш тонку і відповідальну роботу – розмальовування біблійних персонажів – виконала керівник гуртка Шацького будинку дитячої і юнацької творчості Ірина Вензловська.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У сквері Шацька встановили різдвяну шопку.Святкова композиція, в яку ввійшли фігури Діви Марії, святого Йосипа та інших біблійних персонажів, відтворює сцену народження Ісуса Христа, - пише Район.Шацьк Традиції встановлювати в Шацьку напередодні Різдва шопку вже три роки. Започаткував її світлої пам'яті селищний голова Сергій Віннічук.Фігури Святого Сімейства вирізали з фанери працівники Шацького комунального підприємства «Будинкоуправління», зріз будиночка (печери) створили фахівці ДП «Шацьке УДЛГ».А найбільш тонку і відповідальну роботу – розмальовування біблійних персонажів – виконала керівник гуртка Шацького будинку дитячої і юнацької творчості Ірина Вензловська.

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