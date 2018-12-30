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З президентами і міністрами отримувати Томос приїхав і владика Михаїл

З президентами і міністрами отримувати Томос приїхав і владика Михаїл
У складі української делегації, яка буде отримувати Томос, є й митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

Українська делегація, яка отримуватиме Томос про автокефалію Православної церкви України, вже прибула до столиці Туреччини - Стамбула, - пише ТСН.

Про це у Twitter повідомив спікер Верховної Ради України Андрій Парубій.

"Українська делегація прибула до Стамбула отримувати Томос Вселенського Патріарха про Автокефалію Православної Церкви в Україні", - написав голова парламенту. 

На фото, окрім Парубія, видно третього президента України Віктора Ющенка, міністра оборони Степана Полторака, предстоятеля ПЦУ Епіфанія, митрополита Луцького і Волинського Михаїла та інших.

Також в урочистостях з нагоди підписання і вручення Томосу візьме участь президент України Петро Порошенко. В рамках візиту до Туреччини також відбудеться зустріч з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

З президентами і міністрами отримувати Томос приїхав і владика Михаїл

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Теги: церква, Томос
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