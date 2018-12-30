З президентами і міністрами отримувати Томос приїхав і владика Михаїл
Сьогодні, 12:08
У складі української делегації, яка буде отримувати Томос, є й митрополит Луцький і Волинський Михаїл.
Українська делегація, яка отримуватиме Томос про автокефалію Православної церкви України, вже прибула до столиці Туреччини - Стамбула, - пише ТСН.
Про це у Twitter повідомив спікер Верховної Ради України Андрій Парубій.
"Українська делегація прибула до Стамбула отримувати Томос Вселенського Патріарха про Автокефалію Православної Церкви в Україні", - написав голова парламенту.
На фото, окрім Парубія, видно третього президента України Віктора Ющенка, міністра оборони Степана Полторака, предстоятеля ПЦУ Епіфанія, митрополита Луцького і Волинського Михаїла та інших.
Також в урочистостях з нагоди підписання і вручення Томосу візьме участь президент України Петро Порошенко. В рамках візиту до Туреччини також відбудеться зустріч з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.
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Українська делегація, яка отримуватиме Томос про автокефалію Православної церкви України, вже прибула до столиці Туреччини - Стамбула, - пише ТСН.
Про це у Twitter повідомив спікер Верховної Ради України Андрій Парубій.
"Українська делегація прибула до Стамбула отримувати Томос Вселенського Патріарха про Автокефалію Православної Церкви в Україні", - написав голова парламенту.
На фото, окрім Парубія, видно третього президента України Віктора Ющенка, міністра оборони Степана Полторака, предстоятеля ПЦУ Епіфанія, митрополита Луцького і Волинського Михаїла та інших.
Також в урочистостях з нагоди підписання і вручення Томосу візьме участь президент України Петро Порошенко. В рамках візиту до Туреччини також відбудеться зустріч з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.
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