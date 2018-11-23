Відома волинська телеведуча прийняла пропозицію руки і серця на березі океану
Сьогодні, 10:49
Відома волинська телеведуча Галина Падалко заручилася зі своїм коханим Дмитром.
Щасливою новиною у Facebook поділилася подруга пари Anna Shyichuk.
"Котики заручилися! На заході сонця, на океані в Касабланці. Зворушливо дуже, коли пара має так багато любові в середині. Коли кожна деталь має значення. Коли ніжність та бережність один до одного на першому місці. Щасливі подружжя однозначно бувають. Щасливими їх робить взаємна любов. Щастя вам", - пише Анна.
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Щасливою новиною у Facebook поділилася подруга пари Anna Shyichuk.
"Котики заручилися! На заході сонця, на океані в Касабланці. Зворушливо дуже, коли пара має так багато любові в середині. Коли кожна деталь має значення. Коли ніжність та бережність один до одного на першому місці. Щасливі подружжя однозначно бувають. Щасливими їх робить взаємна любов. Щастя вам", - пише Анна.
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