Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 5 і 6 січня
Сьогодні, 13:00
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.
У суботу і в неділю у Луцьку, Любешеві, Володимиір-Волинському, Маневичах, Ковелі можливий невеликий сніг.
У суботу в Світязі - без опадів.
Температура повітря вночі від 0 до +2 градуси, удень до +2…+4. Вітер південний, південно-західний, північно-західний і західний, 1-5 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.
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У суботу і в неділю у Луцьку, Любешеві, Володимиір-Волинському, Маневичах, Ковелі можливий невеликий сніг.
У суботу в Світязі - без опадів.
Температура повітря вночі від 0 до +2 градуси, удень до +2…+4. Вітер південний, південно-західний, північно-західний і західний, 1-5 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Ви шановні як погоду пишете, то хоть в вікно подивіться.
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