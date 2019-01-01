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Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 5 і 6 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 5 і 6 січня
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.

У суботу і в неділю у Луцьку, Любешеві, Володимиір-Волинському, Маневичах, Ковелі можливий невеликий сніг.

У суботу в Світязі - без опадів.

Температура повітря вночі від 0 до +2 градуси, удень до +2…+4. Вітер південний, південно-західний, північно-західний і західний, 1-5 м/с.

На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.

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Теги: погода, прогноз
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Коментарі 1
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Ви шановні як погоду пишете, то хоть в вікно подивіться.
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