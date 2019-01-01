вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Синоптики розповіли, якою буде погода на Різдво

Синоптики розповіли, якою буде погода на Різдво
На Різдво очікується сніг та пониження температури. Вітер північно-східний 5-10 м/с.

Про це УНН повідомив начальник метеорологічних прогнозів Владислав Білик.

"В різдвяний вечір в західних і північних областях пройде невеликий сніг, решта території без істотних опадів, окрім центральної частини України. Там протягом дня йтиме сніг. Температура від 7 ° до 10 ° морозу", - повідомляє начальник метеорологічних прогнозів.

Загалом в Україні на вихідних очікується невеликий, подекуди помірний сніг, зниження температури найбільше спостерігається в північній і центральній області, вночі 10-15 ° морозу, на Сумщині до 18° морозу, вдень 7-12 ° морозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, прогноз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку сімейним лікарям вручили ключі від новеньких автівок. ФОТО
Головна новорічна ялинка Луцька – у ТОП-5 найкрасивіших в Україні
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами грудня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Володимир Яренчук Володимир
Яренчук вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Синоптики розповіли, якою буде погода на Різдво
Сьогодні, 20:20
Луцька інстаблогерка поділиться своєю історією успіху
Сьогодні, 19:34
У Шацьку з'явилася різдвяна шопка
Сьогодні, 18:39
Дороги Волині чистять від снігу майже 70 машин
Сьогодні, 18:13
Лучан кличуть відвідати «Світ Юрського періоду» у Play Hall*
Сьогодні, 17:59
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 5 і 6 січня Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 5 і 6 січня
Сьогодні, 13:00
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 3 січня Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 3 січня
02 січень, 20:00
На Різдво в Україну прийдуть тріскучі морози На Різдво в Україну прийдуть тріскучі морози
02 січень, 14:16
Сильний вітер та хуртовини – в Україні різко погіршиться погода Сильний вітер та хуртовини – в Україні різко погіршиться погода
02 січень, 07:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Синоптики розповіли, якою буде погода на Різдво
Сьогодні, 20:20
 0
Луцька інстаблогерка поділиться своєю історією успіху
Сьогодні, 19:34
 0
У Шацьку з'явилася різдвяна шопка
Сьогодні, 18:39
 0
Дороги Волині чистять від снігу майже 70 машин
Сьогодні, 18:13
 0
Лучан кличуть відвідати «Світ Юрського періоду» у Play Hall*
Сьогодні, 17:59
 0
Медіа
відео
1/8