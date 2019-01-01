Синоптики розповіли, якою буде погода на Різдво





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"В різдвяний вечір в західних і північних областях пройде невеликий сніг, решта території без істотних опадів, окрім центральної частини України. Там протягом дня йтиме сніг. Температура від 7 ° до 10 ° морозу", - повідомляє начальник метеорологічних прогнозів.



Загалом в Україні на вихідних очікується невеликий, подекуди помірний сніг, зниження температури найбільше спостерігається в північній і центральній області, вночі 10-15 ° морозу, на Сумщині до 18° морозу, вдень 7-12 ° морозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Різдво очікується сніг та пониження температури. Вітер північно-східний 5-10 м/с.Про це УНН повідомив начальник метеорологічних прогнозів Владислав Білик."В різдвяний вечір в західних і північних областях пройде невеликий сніг, решта території без істотних опадів, окрім центральної частини України. Там протягом дня йтиме сніг. Температура від 7 ° до 10 ° морозу", - повідомляє начальник метеорологічних прогнозів.Загалом в Україні на вихідних очікується невеликий, подекуди помірний сніг, зниження температури найбільше спостерігається в північній і центральній області, вночі 10-15 ° морозу, на Сумщині до 18° морозу, вдень 7-12 ° морозу.

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