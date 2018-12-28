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На Волині поліція відкрила кримінал на депутатів УКРОПу

На Волині поліція відкрила кримінал на депутатів УКРОПу
Поліція Луцького району відкрила кримінальне провадження за перевищення службових повноважень депутатами від УКРОПу Гіркополонківської ОТГ за заявою голови ОТГ Ніни Симонович.

Очільниця Гіркополонківської громади Ніна Симонович розповіла інформаційному агентству ВолиньPost, що на сесію сільради винесли 9 питань і заздалегідь погодили, що їх розгляд розділять на два засідання. Спочатку вирішили розглянути питання про обрання секретаря, створення комісій, реорганізацію сільських рад, покладення повноважень на старост ОТГ.

На думку Ніни Симонович, рада має діяти виключно в правовому полі та у відповідності до чинного законодавства. «Я не дам деяким політичним силам нехтувати законом. Це неповага до займаних посад, неповага до людей, які їх обирали. Я безпартійна, балотувалася сама, без політичного прапора. Для мене є єдина партія – Партія Волинян. Тому мені байдуже, яка задачі ставлять перед деякими депутатами їх чисельні політичні боси, яких на минулій сесії було ледь не більше, ніж депутатів» - заявила Ніна Симонович.

Очільниця Гіркополонківської ОТГ додала, що буде накладати вето на незаконно проголосовані рішення і знову скликати сесію.

«Ми маємо почути один одного, залишити всю політику поза увагою і побудувати план подальших дій. Ми всі обрані людьми і люди нас просто не зрозуміють», - наголосила Симонович. Відтак, вона вважає, що це – повторення сценарію, який провернули у Луцькій міській раді.

«У залі засідань зібралися всі очільники партійних організацій. Зокрема, там був присутній очільник луцької «Батьківщини» Андрій Козюра. Він дуже активно вступив у роль головуючого з залу. Не знаю для чого це у сільській раді», - каже голова ОТГ.

Наразі ж Ніна Симонович подала заяву у правоохоронні органи, аби там надали оцінку діям депутатів від «УКРОПу» та «Батьківщини».

За словами адвоката Олега Огородника, ситуація, що склалася у Гіркій Полонці під час сесії свідчить про незнання частиною депутатів законів України, зокрема, «Про місцеві вибори» та «Про місцеве самоврядування».

«Таким чином, вони перевищили межі своїх службових повноважень. Такі дії підпадають під статтю 364 Кримінального кодексу України. Далі ж – слово за правоохоронними органами. Однозначно ті рішення, які депутати прийняли, є нелегітимними та незаконними», - каже Олег Огородник.

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Теги: поліція, кримінал
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