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На кордоні з Польщею затримали дві машини, які шукали через Інтерпол

На кордоні з Польщею затримали дві машини, які шукали через Інтерпол
Прикордонники Луцького загону затримали дві автівки, які перебували в міжнародному розшуку.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Так, в пункті пропуску «Ягодин» під час заходів прикордонного контролю на в’їзд в Україну та виїзд за її межі, відносно автомобілів «Опель» і «Мерседес» 1989 та 2017 років випуску відбулось спрацювання бази даних Інтерполу.

Відтак, з’ясувалось, що іномарки, якими їхали громадяни України та Польщі, розшукували правоохоронні органи України та Німеччини.

Наразі автомобілі української та німецької реєстрацій передали співробітникам Національної поліції. За цими фактами поінформували Укрбюро Інтерполу в м. Київ.

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Теги: кордон, крадіжка, машина
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