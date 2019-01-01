На трасі Київ-Чоп загинули два водії, дитина у лікарні





Про це



"Внаслідок аварії обидва водії загинули на місці події. 7-річну дівчинку, пасажирку "ВАЗ 2107", доставили до обласної дитячої лікарні у важкому стані", - повідомили у поліції.



ДТП сталася вчора, 4 січня, близько 17 години між селами Іванівці та Клячаново Мукачівського району.



Як встановили на місці ДТП працівники слідчо-оперативної групи Мукачівського районного відділення поліції, 49-річний водій Volkswagen Passat, мешканець Чинадієва, рухаючись в напрямку Мукачева автодорогою "Київ-Чоп", під час здійснення обгону виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення із автомобілем "ВАЗ 2107" під керуванням 36-річного односельця.



За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.



Транспортні засоби поміщені на арештмайданчик поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі Київ-Чоп у межах Закарпатської області сталася ДТП, у якій загинули два водії, 7-річну дівчинку-пасажирку одного з автомобілів, які потрапили в аварію, доставили до обласної дитячої лікарні у важкому стані.Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ НП в області."Внаслідок аварії обидва водії загинули на місці події. 7-річну дівчинку, пасажирку "ВАЗ 2107", доставили до обласної дитячої лікарні у важкому стані", - повідомили у поліції.ДТП сталася вчора, 4 січня, близько 17 години між селами Іванівці та Клячаново Мукачівського району.Як встановили на місці ДТП працівники слідчо-оперативної групи Мукачівського районного відділення поліції, 49-річний водій Volkswagen Passat, мешканець Чинадієва, рухаючись в напрямку Мукачева автодорогою "Київ-Чоп", під час здійснення обгону виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення із автомобілем "ВАЗ 2107" під керуванням 36-річного односельця.За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.Транспортні засоби поміщені на арештмайданчик поліції.

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