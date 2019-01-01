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На трасі Київ-Чоп загинули два водії, дитина у лікарні

На трасі Київ-Чоп загинули два водії, дитина у лікарні
На автодорозі Київ-Чоп у межах Закарпатської області сталася ДТП, у якій загинули два водії, 7-річну дівчинку-пасажирку одного з автомобілів, які потрапили в аварію, доставили до обласної дитячої лікарні у важкому стані.

Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ НП в області.

"Внаслідок аварії обидва водії загинули на місці події. 7-річну дівчинку, пасажирку "ВАЗ 2107", доставили до обласної дитячої лікарні у важкому стані", - повідомили у поліції.

ДТП сталася вчора, 4 січня, близько 17 години між селами Іванівці та Клячаново Мукачівського району.

Як встановили на місці ДТП працівники слідчо-оперативної групи Мукачівського районного відділення поліції, 49-річний водій Volkswagen Passat, мешканець Чинадієва, рухаючись в напрямку Мукачева автодорогою "Київ-Чоп", під час здійснення обгону виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення із автомобілем "ВАЗ 2107" під керуванням 36-річного односельця.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Транспортні засоби поміщені на арештмайданчик поліції.

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Теги: ДТП, аварія
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