На Волині вночі хотіли обчистити старенький «Москвич»





4 січня о 7:51 до Володимир-Волинського відділу поліції надійшло повідомлення про пошкодження автомобіля, - пише



Як виявилося у ході вивчення обставин даної події, старенький «Москвич» «ночував» під будинком господаря на вулиці Луцькій, 74.



Вночі невідомі вирішили вдертися до авто, побивши при цьому скло та пошкодивши панель.



Однак нічим поживитися не вдалося. Окрім того, що нанесли шкоду власнику автомобіля.

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