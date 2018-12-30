У Стамбулі підписали Томос для Православної церкви України





Вселенський Патріарх підписав документ після урочистої молитви у Патріаршому Храмі Святого Георгія. Там зараз також перебуває українська делегація на чолі з Петром Порошенком, - пише



Напередодні ієромонах Лука, іконописець і каліграф, привіз до Константинополя (Стамбула — ред.) текст-оригінал Томосу про надання автокефалії Православній Церкві України. Текст каліграфічно оформлений на пергаменті.



Саме цей Томос буде вручено Предстоятелю ПЦУ Митрополиту Київському Епіфанію 6 січня 2019 року після Божественної літургії в Константинополі.



Під час різдвяного богослужіння 7 січня у Софії Київській буде виставлено для загального огляду Томос про надання українській церкві автокефалії.

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