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У Стамбулі підписали Томос для Православної церкви України

У Стамбулі підписали Томос для Православної церкви України
Сьогодні, 5 січня, у Стамбулі відбулася церемонія підписання Томосу для Православної церкви України.

Вселенський Патріарх підписав документ після урочистої молитви у Патріаршому Храмі Святого Георгія. Там зараз також перебуває українська делегація на чолі з Петром Порошенком, - пише ТСН.

Напередодні ієромонах Лука, іконописець і каліграф, привіз до Константинополя (Стамбула — ред.) текст-оригінал Томосу про надання автокефалії Православній Церкві України. Текст каліграфічно оформлений на пергаменті.

Саме цей Томос буде вручено Предстоятелю ПЦУ Митрополиту Київському Епіфанію 6 січня 2019 року після Божественної літургії в Константинополі.

Під час різдвяного богослужіння 7 січня у Софії Київській буде виставлено для загального огляду Томос про надання українській церкві автокефалії.

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Теги: церква, Томос
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