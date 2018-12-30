Військові волинської бригади випустили свій календар

14 окрема механізована бригада видала календар на 2019 рік зі світлинами військових.Про це повідомили у прес-службі 14 ОМБр."Кожен день 2019 року - разом з нами, 14 окремою механізованою бригадою! Ще одним результатом співпраці з Олександром Назаренком, Наше слово та Олександром Бухтатим став тираж бригадного календаря на 2019 рік. Дякуємо за підтримку всіх наших ідей, які з вашою допомогою втілюються в життя!", - йдеться у повідомленні.