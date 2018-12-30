Оприлюднили текст Томосу. ФОТО
Сьогодні, 14:15
У мережі оприлюднили текст підписаного Вселенським Патріархом Варфоломієм Томосу про надання автокефалії Православній церкві України.
Його оприлюднив посол України в Туреччині Андрій Сибіга, передає УНН.
"Переклад підписаного Вселенським Патріархом Варфоломієм І у присутності Президента України Петра Порошенка та його дружини пані Марини та митрополита Київського та усієї України Патріаршого і Синодального Томосу про надання автокефалії Православній церкві України", - підписав він відповідний документ у Twitter.
У документі зокрема вказано: "... Наша Свята Христова Велика Церква благословляє і проголошує Православну Церкву України Автокефальною".
"...Таким чином таке вирішене і розсуджене і в радості сповіщене вам від шанованого Центру Православ'я було соборно затверджено, для постійного збереження видається цей Патріарший і Синодальний Томос,.. вручений в точній і ідентичній копії Блаженнішому предстоятелю Святішої Церкви України, кір Єпіфанію і Його Високоповажності Президенту країни пану Петру Порошенку, для вічного доказу і постійного представлення. Року дві тисяч дев'ятнадцятого, місяця січня, 6 числа, індиктіона 12", - йдеться у документі.
При цьому радник Президента Ростислав Павленко заявив, що офіційний переклад буде "дуже скоро".
"Сталося! Томос про автокефалію (незалежність) Православної Церкви України підписано Вселенським Патріархом Варфоломієм у присутності Президента України Петра Порошенка, предстоятеля Української Православної Церкви митрополита Епіфанія, чисельної української делегації. Перед тим Томос було зачитано грецькою з амвона. Офіційний переклад - дуже скоро. Жодна із страшилок-фейків не справдилась. Томос про незалежність Української Церкви підписано! Завтра - вручення. Історія вершиться на наших очах", - написав Павленко у Facebook.
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Його оприлюднив посол України в Туреччині Андрій Сибіга, передає УНН.
"Переклад підписаного Вселенським Патріархом Варфоломієм І у присутності Президента України Петра Порошенка та його дружини пані Марини та митрополита Київського та усієї України Патріаршого і Синодального Томосу про надання автокефалії Православній церкві України", - підписав він відповідний документ у Twitter.
У документі зокрема вказано: "... Наша Свята Христова Велика Церква благословляє і проголошує Православну Церкву України Автокефальною".
"...Таким чином таке вирішене і розсуджене і в радості сповіщене вам від шанованого Центру Православ'я було соборно затверджено, для постійного збереження видається цей Патріарший і Синодальний Томос,.. вручений в точній і ідентичній копії Блаженнішому предстоятелю Святішої Церкви України, кір Єпіфанію і Його Високоповажності Президенту країни пану Петру Порошенку, для вічного доказу і постійного представлення. Року дві тисяч дев'ятнадцятого, місяця січня, 6 числа, індиктіона 12", - йдеться у документі.
При цьому радник Президента Ростислав Павленко заявив, що офіційний переклад буде "дуже скоро".
"Сталося! Томос про автокефалію (незалежність) Православної Церкви України підписано Вселенським Патріархом Варфоломієм у присутності Президента України Петра Порошенка, предстоятеля Української Православної Церкви митрополита Епіфанія, чисельної української делегації. Перед тим Томос було зачитано грецькою з амвона. Офіційний переклад - дуже скоро. Жодна із страшилок-фейків не справдилась. Томос про незалежність Української Церкви підписано! Завтра - вручення. Історія вершиться на наших очах", - написав Павленко у Facebook.
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