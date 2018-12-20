Від снігу тротуари Луцька чистять 12 машин. ФОТО
Сьогодні, 15:22
На вулиці Луцька вивели 12 снігоочисних машин.
Про це у Facebook повідомив заступник луцького мера Григорій Недопад.
"12 одиниць тротуарної техніки та 8 одиниць великих снігоочисних машин чистять дороги та тротуари Луцька на даний момент. Уся техніка працюватиме упродовж усього періоду опадів та по закінченні снігопаду. До прибирання міста задіяні солерозкидачі та машини з відвалами, які працююють у "трійках", - йдеться у повідомленні.
Також розчищають пішохідних переходів, автобусних зупинок і тротуарів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у Facebook повідомив заступник луцького мера Григорій Недопад.
"12 одиниць тротуарної техніки та 8 одиниць великих снігоочисних машин чистять дороги та тротуари Луцька на даний момент. Уся техніка працюватиме упродовж усього періоду опадів та по закінченні снігопаду. До прибирання міста задіяні солерозкидачі та машини з відвалами, які працююють у "трійках", - йдеться у повідомленні.
Також розчищають пішохідних переходів, автобусних зупинок і тротуарів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 4
А ну да центр а околицях міста не треба, хай сидять вдома
а чого вони на червоне світло світлофора їздять?
Хто бачив в районі 40кв.Комунальну техніку.де чистять....
Хто бачив в районі 40кв.Комунальну техніку.де чистять....
Вибір редактора
Комплекс
«ForRest»
вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Саундпродюсер з Ковеля став зайчиком у новорічній пісні
Сьогодні, 16:13
Від снігу тротуари Луцька чистять 12 машин. ФОТО
Сьогодні, 15:22
Оприлюднили текст Томосу. ФОТО
Сьогодні, 14:15
Військові волинської бригади випустили свій календар
Сьогодні, 14:09