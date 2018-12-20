Від снігу тротуари Луцька чистять 12 машин. ФОТО





Про це у Facebook повідомив заступник луцького мера Григорій Недопад.



"12 одиниць тротуарної техніки та 8 одиниць великих снігоочисних машин чистять дороги та тротуари Луцька на даний момент. Уся техніка працюватиме упродовж усього періоду опадів та по закінченні снігопаду. До прибирання міста задіяні солерозкидачі та машини з відвалами, які працююють у "трійках", - йдеться у повідомленні.



Також розчищають пішохідних переходів, автобусних зупинок і тротуарів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Луцька вивели 12 снігоочисних машин.Про це у Facebook повідомив заступник луцького мера Григорій Недопад."12 одиниць тротуарної техніки та 8 одиниць великих снігоочисних машин чистять дороги та тротуари Луцька на даний момент. Уся техніка працюватиме упродовж усього періоду опадів та по закінченні снігопаду. До прибирання міста задіяні солерозкидачі та машини з відвалами, які працююють у "трійках", - йдеться у повідомленні.Також розчищають пішохідних переходів, автобусних зупинок і тротуарів.

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