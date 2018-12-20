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Від снігу тротуари Луцька чистять 12 машин. ФОТО

Від снігу тротуари Луцька чистять 12 машин. ФОТО
На вулиці Луцька вивели 12 снігоочисних машин.

Про це у Facebook повідомив заступник луцького мера Григорій Недопад.

"12 одиниць тротуарної техніки та 8 одиниць великих снігоочисних машин чистять дороги та тротуари Луцька на даний момент. Уся техніка працюватиме упродовж усього періоду опадів та по закінченні снігопаду. До прибирання міста задіяні солерозкидачі та машини з відвалами, які працююють у "трійках", - йдеться у повідомленні.

Також розчищають пішохідних переходів, автобусних зупинок і тротуарів.

Від снігу тротуари Луцька чистять 12 машин. ФОТО
Від снігу тротуари Луцька чистять 12 машин. ФОТО
Від снігу тротуари Луцька чистять 12 машин. ФОТО
Від снігу тротуари Луцька чистять 12 машин. ФОТО
Від снігу тротуари Луцька чистять 12 машин. ФОТО
Від снігу тротуари Луцька чистять 12 машин. ФОТО

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Теги: сніг, Луцьк, негода
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Коментарі 4
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А ну да центр а околицях міста не треба, хай сидять вдома
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а чого вони на червоне світло світлофора їздять?
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Хто бачив в районі 40кв.Комунальну техніку.де чистять....
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Хто бачив в районі 40кв.Комунальну техніку.де чистять....
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