Саундпродюсер з Ковеля став зайчиком у новорічній пісні
Сьогодні, 16:13
Музикант та саундпродюсер з Ковеля Роман Черенов під псевдонімом Morphom з Jerry Heil записав акустичну версію новорічної пісні «Вічність».
Відео цього опублікували на відеохостингу YouTube, - пише Район.Ковель.
«Працюю зайкою», – написав Роман на своїй сторінці у Facebook.
Молода виконавиця Яна Шемаєва, більш відома загалу на псевдо Jerry Heil 25 грудня презентувала авторську святкову композицію під назвою «Вічність(Новорічна)».
Авторство слів та музики новинки належить самій Яні, а за саунд композиції відповідав знаний продюсер Роман Черенов під псевдонімом Morphom.
«Прийняв участь в якості саунд-продюсера у новорічній пісні. Яна, вітаю з прем’єрою!» – написав на своїй сторінці у Facebook музикант та саунд-продюсер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відео цього опублікували на відеохостингу YouTube, - пише Район.Ковель.
«Працюю зайкою», – написав Роман на своїй сторінці у Facebook.
Молода виконавиця Яна Шемаєва, більш відома загалу на псевдо Jerry Heil 25 грудня презентувала авторську святкову композицію під назвою «Вічність(Новорічна)».
Авторство слів та музики новинки належить самій Яні, а за саунд композиції відповідав знаний продюсер Роман Черенов під псевдонімом Morphom.
«Прийняв участь в якості саунд-продюсера у новорічній пісні. Яна, вітаю з прем’єрою!» – написав на своїй сторінці у Facebook музикант та саунд-продюсер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
спілка
«СПАС» вітає волинян з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Саундпродюсер з Ковеля став зайчиком у новорічній пісні
Сьогодні, 16:13
Від снігу тротуари Луцька чистять 12 машин. ФОТО
Сьогодні, 15:22
Оприлюднили текст Томосу. ФОТО
Сьогодні, 14:15
Військові волинської бригади випустили свій календар
Сьогодні, 14:09