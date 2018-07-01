Саундпродюсер з Ковеля став зайчиком у новорічній пісні

Роман Черенов під псевдонімом Morphom з Jerry Heil записав акустичну версію новорічної пісні «Вічність».



Відео цього опублікували на відеохостингу YouTube, - пише



«Працюю зайкою», – написав Роман на своїй сторінці у Facebook.



Молода виконавиця Яна Шемаєва, більш відома загалу на псевдо Jerry Heil 25 грудня презентувала авторську святкову композицію під назвою «Вічність(Новорічна)».



Авторство слів та музики новинки належить самій Яні, а за саунд композиції відповідав знаний продюсер Роман Черенов під псевдонімом Morphom.



«Прийняв участь в якості саунд-продюсера у новорічній пісні. Яна, вітаю з прем’єрою!» – написав на своїй сторінці у Facebook музикант та саунд-продюсер.





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