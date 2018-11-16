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У луцькому політесі у басейні влаштували новорічний ранок

У луцькому політесі у басейні влаштували новорічний ранок
У луцькому політесі влашували новорічний ранок на воді.

Адміністрація спорткомплексу Луцького національного технічного університету влаштувала новорічний ранок на воді для дітей викладачів та працівників ЗВО, - повідомили у прес-службі вишу.

Розважальний захід за участі справжніх Діда Мороза та Снігуроньки відбувся у басейні спорткомплексу.

За словами директора спортивного комплексу Луцького НТУ Юрія Чурило, до участі у новорічних розвагах долучилося майже півсотні діток віком від 7 до 14 років.

Для них організували святкову новорічну програму й спортивні естафети у вигляді запливів за різними видами плавання. Підбадьорювали учасників естафети Дід Мороз та Снігуронька, які на завершення новорічного свята усіх діток відзначили подарунками.

Варто зазначити, що подібний захід у Луцькому НТУ проводиться вперше. Втім святкові розваги на воді в університеті планують зробити традиційними, у планах навіть залучити до естафет у басейні працівників та професорсько-викладацький склад ЗВО.

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Теги: ЛНТУ, освіта
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