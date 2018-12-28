У Луцьку 3-річне маля зачинилося в хаті
Сьогодні, 16:57
У Луцьку патрульні врятували дитину, яка зачинилася в будинку одна.
5 січня о 12 годині екіпаж отримав виклик, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.
Прибувши на місце події по вулиці Вавилова знайшли заявницю, яка повідомила, що її малолітня дитина (3 роки) зачинилася в будинку одна.
Патрульні на місці прийняли рішення проникнути до будинку через горище будівлі та відчинили вхідні двері ізсередини.
"Завдяки злагодженим та швидким діям патрульних дитина була врятована. Потерпілі внаслідок даної події відсутні, медичної допомоги ніхто не потребує. З матір’ю дитини було проведено профілактичну бесіду, для уникнення подібних ситуацій в майбутньому", - йдеться у повідомленні.
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5 січня о 12 годині екіпаж отримав виклик, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.
Прибувши на місце події по вулиці Вавилова знайшли заявницю, яка повідомила, що її малолітня дитина (3 роки) зачинилася в будинку одна.
Патрульні на місці прийняли рішення проникнути до будинку через горище будівлі та відчинили вхідні двері ізсередини.
"Завдяки злагодженим та швидким діям патрульних дитина була врятована. Потерпілі внаслідок даної події відсутні, медичної допомоги ніхто не потребує. З матір’ю дитини було проведено профілактичну бесіду, для уникнення подібних ситуацій в майбутньому", - йдеться у повідомленні.
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