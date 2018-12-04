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В Україні спростили процедуру продажу розмитнених авто

В Україні спростили процедуру продажу розмитнених авто
В Україні спростили процедуру продажу транспортних засобів, розмитнених за зниженою ставкою акцизного податку.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник головного сервісного центру МВС Владислав Криклій, - пише Економічна правда.

"Отримали офіційне роз’яснення від Державної фіскальної служби. Відтепер не потрібно чекати 365 днів, щоб продати авто, яке ви розмитнили за зниженими ставками акцизного податку", - написав він.

"Відсьогодні відмітка про заборону відчуження у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу не завадить вам продати/перереєструвати авто. Без жодних доплат акцизного податку", - заявив Криклій.

"Вам також не потрібно додатково проводити перереєстрацію авто, щоб позбавитися відповідної відмітки", - підсумував він.

Як відомо, з 25 листопада 2018 року по 2 січня поточного року в Україні за новими правилами було розмитнено 16,5 тисяч авто з іноземною реєстрацією.

Нагадаємо, 25 листопада набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.

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Теги: бляхи, розмитнення
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