В Україні спростили процедуру продажу розмитнених авто





Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник головного сервісного центру МВС Владислав Криклій, - пише



"Отримали офіційне роз’яснення від Державної фіскальної служби. Відтепер не потрібно чекати 365 днів, щоб продати авто, яке ви розмитнили за зниженими ставками акцизного податку", - написав він.



"Відсьогодні відмітка про заборону відчуження у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу не завадить вам продати/перереєструвати авто. Без жодних доплат акцизного податку", - заявив Криклій.



"Вам також не потрібно додатково проводити перереєстрацію авто, щоб позбавитися відповідної відмітки", - підсумував він.



Як відомо, з 25 листопада 2018 року по 2 січня поточного року в Україні за новими правилами було розмитнено 16,5 тисяч авто з іноземною реєстрацією.



Нагадаємо, 25 листопада набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.

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