В Україні спростили процедуру продажу розмитнених авто
Сьогодні, 17:20
В Україні спростили процедуру продажу транспортних засобів, розмитнених за зниженою ставкою акцизного податку.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник головного сервісного центру МВС Владислав Криклій, - пише Економічна правда.
"Отримали офіційне роз’яснення від Державної фіскальної служби. Відтепер не потрібно чекати 365 днів, щоб продати авто, яке ви розмитнили за зниженими ставками акцизного податку", - написав він.
"Відсьогодні відмітка про заборону відчуження у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу не завадить вам продати/перереєструвати авто. Без жодних доплат акцизного податку", - заявив Криклій.
"Вам також не потрібно додатково проводити перереєстрацію авто, щоб позбавитися відповідної відмітки", - підсумував він.
Як відомо, з 25 листопада 2018 року по 2 січня поточного року в Україні за новими правилами було розмитнено 16,5 тисяч авто з іноземною реєстрацією.
Нагадаємо, 25 листопада набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник головного сервісного центру МВС Владислав Криклій, - пише Економічна правда.
"Отримали офіційне роз’яснення від Державної фіскальної служби. Відтепер не потрібно чекати 365 днів, щоб продати авто, яке ви розмитнили за зниженими ставками акцизного податку", - написав він.
"Відсьогодні відмітка про заборону відчуження у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу не завадить вам продати/перереєструвати авто. Без жодних доплат акцизного податку", - заявив Криклій.
"Вам також не потрібно додатково проводити перереєстрацію авто, щоб позбавитися відповідної відмітки", - підсумував він.
Як відомо, з 25 листопада 2018 року по 2 січня поточного року в Україні за новими правилами було розмитнено 16,5 тисяч авто з іноземною реєстрацією.
Нагадаємо, 25 листопада набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Комплекс
«ForRest»
вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Лучан кличуть відвідати «Світ Юрського періоду» у Play Hall*
Сьогодні, 17:59
Свідок розповіла суперечливі факти про вбивство Каті Литкіної
Сьогодні, 17:42
В Україні спростили процедуру продажу розмитнених авто
Сьогодні, 17:20
У Луцьку 3-річне маля зачинилося в хаті
Сьогодні, 16:57
У луцькому політесі у басейні влаштували новорічний ранок
Сьогодні, 16:46