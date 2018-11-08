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Свідок розповіла суперечливі факти про вбивство Каті Литкіної

Свідок розповіла суперечливі факти про вбивство Каті Литкіної
4-го січня у Ковельському міськрайонному суді при розгляді справи щодо вбивства неповнолітньої Катерини Литкіної з Нововолинська судді заслухали свідка Лілію М. – працівницю швейної фабрики.

Клопотання про допит світка заявив потерпілий Сергій Литкін. Заслухавши думку всіх учасників процесу, було прийнято рішення допитати жінку, - пише Буг.

Цікаво, що свідчення жінки спростовують версію обвинуваченого Максима Т. щодо того, що 1-го серпня 2016-го року після 23:00 на терикон 3-ої шахти у Нововолинську він та Катерина Литкіна піднялися удвох, а його брат підійшов пізніше.

Нагадаємо, що під час слідчого експерименту Максим Т заявив, що Литкіну вбив саме його брат Назар С.

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Свідок натомість розповіла, що бачила, як 1-го серпня пізно ввечері обоє хлопців разом з Литкіною (втрьох) йшли в сторону терикону.

Вона помітила їх біля швейної фабрики, де працює.

Допит тривав близько години. У свідка запитували, чи не вчиняли на неї тиску для того, щоб надала “правильні” показання. Питали, чи не намагався її хтось “зацікавити”, аби надала вигідні показання. Жінка відповіла, що жодних намагань залякати чи підкупити її не було.

Вона пригадала риси обличчя обвинувачених. Адвокати близько години ставили їй питання, часто повторюючись.

Також в суді було прийняте рішення допитати потерпілих у присутності усіх адвокатів сторони захисту, адже на суді були відсутні Ковальов і Шостак.

Наступне судове засідання призначили на 17-те січня. Під час нього, зокрема, планують заслухати свідка зі Словенії.

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Теги: Катя Литкіна, смерть, Нововолинськ
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