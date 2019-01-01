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6 січня на Волині: гортаючи календар

6 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження журналістки Оксана Должко (на фото), Юлія Антонюк та Ірина Кудря, голова Волинської обласної організації Національної спілки журналістів України Михайло Савчак та директор обласної бібліотеки для юнацтва Марія Мах.

Іменинники цього дня – Євгенія, Клавдія, Микола.

Вітаємо усіх, у кого сьогоднішній день святковий, бажаємо здоров’я, довголіття й достатку.

Сьогодні у християн східного обряду Святвечір.

6 січня 1886 року народився Олекса Алмазов, український військовий і громадський діяч, генерал-хорунжий Армії Української Народної Республіки.

Всередині 1930-х він жив у Луцьку. Могила Алмазова знаходиться в Луцьку у сквері навпроти гімназії №4 ім. Модеста Левицького.

6 січня 2012-го помер відомий на Волині бізнесмен, директор ТзОВ «Світ ЛТД», організатор акції «Людина року Волинського краю» Олексій Левченко.

Також цього дня 78 років тому народився Василь Стус.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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