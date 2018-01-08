Як колядувати на Різдво 2019: найкращі колядки
Сьогодні, 07:26
Традиційно на Різдво українці ходять один до одного в гості та виконують колядки. Інформаційне агентство ВолиньPost підібрало тексти найкращих колядок, які можна вивчити з дитиною.
Нова радість стала
Нова радість стала, яка не бувала,
Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.
Де Христос родився, з Діви воплотився,
Як чоловік пеленами убого оповився.
Пастушки з ягнятком перед тим дитятком
На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.
– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,
Даруй літа щасливії цього дому, господарю.
Даруй господарю, даруй господині,
Даруй літа щасливії нашій славній Україні.
Добрий вечір тобі
Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той другий празник – Святого Василя, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Вся наша родина, славна Україна, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
***
По всьому світі стала новина
По всьому світу стала новина:
Діва Марія Сина родила.
Сіном притрусила,
В яслах положила
Господнього Сина.
Діва Марія Бога просила:
– В що ж би я Сина свого сповила?
Ти, небесний Царю,
Пришли мені дари,
Сього дому господарю.
Зійшли Ангели з неба до землі,
Принесли дари Діві Марії:
Три свічі воскові,
Ще й ризи шовкові
Ісусові Христові.
Засіяла зірка з неба до землі,
Зійшли Ангели до Діви Марії.
Співають Їй пісні.
***
На небі зірка ясна засяла,
Світ любим сяйвом сповила,
Хвиля спасення нам завитала,
Діва днесь Сина зродила,
Щоб землю з небом в одно злучити.
Христос родився! Cлавіте!
В біднім вертепі, в яслах на сіні,
Спочив Владика, Цар світу,
Браття, до нього спішім всі нині,
Нашого жде Він привіту.
Спішім любов’ю його зігріти.
Христос родився! Cлавіте!
Благослови нас, наш любий Христе,
Зло побідити силу дай,
Засій в серцях нам бажання чисте
Міцно любити рідний край,
Щоб Україна могла радіти.
Христос родився! Cлавіте!
***
Коляд, коляд ,коляда
У віконце загляда.
У різдвяну світлу нічку
Запали на радість свічку.
Коляду поклич до хати,
Щоб Ісуса привітати.
Люди добрі, колядуйте,
Сина Божого шануйте!
***
Ой на річці, на Йордані,
Там Пречиста ризи прала,
Свого сина сповивала,
На ялині колихала.
Прилетіли три янголи,
Взяли Христа під небеса.
Всі небеса розтворилися,
Всім святим поклонилися.
***
Темної ночі
Зорі засяли,
Ангели людям
Радість звіщали.
У Вифлиємі,
В стайні, на сіні,
Христос родився
Всім на спасіння!
Люди, радійте,
Христа вітайте,
Божому Сину
Славу віддайте!
Слава на небі
Богу святому,
На землі спокій
Роду людському
***
На синім небі
Зіронька стала,
По всій Вкраїні
Звістку подала.
Що в Віфлеємі,
В стайні низенькій,
Дитя родилось —
Ісус маленький.
Ісус родився,
Ручки складає,
Всіх засмучених
Радо вітає.
Тож перестаньте
Вже сумувати,
Вкраїнські хлопці,
Гожі дівчата.
Дівчата й хлопці,
Всі поклонімся,
В добрій надії
Богу молімся.
Щоб ми діждали
Кращої долі,
Щоб розквітали,
Як квітки в полі.
Маленький Ісусик не спить, не дрімає,
Своїми руками усіх обіймає —
І нашу хатину, і нашу родину,
І всю Україну.
Христос ся рождає!
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Нова радість стала
Нова радість стала, яка не бувала,
Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.
Де Христос родився, з Діви воплотився,
Як чоловік пеленами убого оповився.
Пастушки з ягнятком перед тим дитятком
На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.
– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,
Даруй літа щасливії цього дому, господарю.
Даруй господарю, даруй господині,
Даруй літа щасливії нашій славній Україні.
Добрий вечір тобі
Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той другий празник – Святого Василя, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Вся наша родина, славна Україна, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
***
По всьому світі стала новина
По всьому світу стала новина:
Діва Марія Сина родила.
Сіном притрусила,
В яслах положила
Господнього Сина.
Діва Марія Бога просила:
– В що ж би я Сина свого сповила?
Ти, небесний Царю,
Пришли мені дари,
Сього дому господарю.
Зійшли Ангели з неба до землі,
Принесли дари Діві Марії:
Три свічі воскові,
Ще й ризи шовкові
Ісусові Христові.
Засіяла зірка з неба до землі,
Зійшли Ангели до Діви Марії.
Співають Їй пісні.
***
На небі зірка ясна засяла,
Світ любим сяйвом сповила,
Хвиля спасення нам завитала,
Діва днесь Сина зродила,
Щоб землю з небом в одно злучити.
Христос родився! Cлавіте!
В біднім вертепі, в яслах на сіні,
Спочив Владика, Цар світу,
Браття, до нього спішім всі нині,
Нашого жде Він привіту.
Спішім любов’ю його зігріти.
Христос родився! Cлавіте!
Благослови нас, наш любий Христе,
Зло побідити силу дай,
Засій в серцях нам бажання чисте
Міцно любити рідний край,
Щоб Україна могла радіти.
Христос родився! Cлавіте!
***
Коляд, коляд ,коляда
У віконце загляда.
У різдвяну світлу нічку
Запали на радість свічку.
Коляду поклич до хати,
Щоб Ісуса привітати.
Люди добрі, колядуйте,
Сина Божого шануйте!
***
Ой на річці, на Йордані,
Там Пречиста ризи прала,
Свого сина сповивала,
На ялині колихала.
Прилетіли три янголи,
Взяли Христа під небеса.
Всі небеса розтворилися,
Всім святим поклонилися.
***
Темної ночі
Зорі засяли,
Ангели людям
Радість звіщали.
У Вифлиємі,
В стайні, на сіні,
Христос родився
Всім на спасіння!
Люди, радійте,
Христа вітайте,
Божому Сину
Славу віддайте!
Слава на небі
Богу святому,
На землі спокій
Роду людському
***
На синім небі
Зіронька стала,
По всій Вкраїні
Звістку подала.
Що в Віфлеємі,
В стайні низенькій,
Дитя родилось —
Ісус маленький.
Ісус родився,
Ручки складає,
Всіх засмучених
Радо вітає.
Тож перестаньте
Вже сумувати,
Вкраїнські хлопці,
Гожі дівчата.
Дівчата й хлопці,
Всі поклонімся,
В добрій надії
Богу молімся.
Щоб ми діждали
Кращої долі,
Щоб розквітали,
Як квітки в полі.
Маленький Ісусик не спить, не дрімає,
Своїми руками усіх обіймає —
І нашу хатину, і нашу родину,
І всю Україну.
Христос ся рождає!
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