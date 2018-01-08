Як колядувати на Різдво 2019: найкращі колядки

Традиційно на Різдво українці ходять один до одного в гості та виконують колядки.підібрало тексти найкращих колядок, які можна вивчити з дитиною.Нова радість стала, яка не бувала,Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.Де Христос родився, з Діви воплотився,Як чоловік пеленами убого оповився.Пастушки з ягнятком перед тим дитяткомНа колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,Даруй літа щасливії цього дому, господарю.Даруй господарю, даруй господині,Даруй літа щасливії нашій славній Україні.Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!Ой радуйся, земле, Син Божий народився!Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!Ой радуйся, земле, Син Божий народився!Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!Ой радуйся, земле, Син Божий народився!Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!Ой радуйся, земле, Син Божий народився!А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!Ой радуйся, земле, Син Божий народився!А той другий празник – Святого Василя, радуйся!Ой радуйся, земле, Син Божий народився!А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!Ой радуйся, земле, Син Божий народився!Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!Ой радуйся, земле, Син Божий народився!Вся наша родина, славна Україна, радуйся!Ой радуйся, земле, Син Божий народився!***По всьому світу стала новина:Діва Марія Сина родила.Сіном притрусила,В яслах положилаГосподнього Сина.Діва Марія Бога просила:– В що ж би я Сина свого сповила?Ти, небесний Царю,Пришли мені дари,Сього дому господарю.Зійшли Ангели з неба до землі,Принесли дари Діві Марії:Три свічі воскові,Ще й ризи шовковіІсусові Христові.Засіяла зірка з неба до землі,Зійшли Ангели до Діви Марії.Співають Їй пісні.***На небі зірка ясна засяла,Світ любим сяйвом сповила,Хвиля спасення нам завитала,Діва днесь Сина зродила,Щоб землю з небом в одно злучити.Христос родився! Cлавіте!В біднім вертепі, в яслах на сіні,Спочив Владика, Цар світу,Браття, до нього спішім всі нині,Нашого жде Він привіту.Спішім любов’ю його зігріти.Христос родився! Cлавіте!Благослови нас, наш любий Христе,Зло побідити силу дай,Засій в серцях нам бажання чистеМіцно любити рідний край,Щоб Україна могла радіти.Христос родився! Cлавіте!***Коляд, коляд ,колядаУ віконце загляда.У різдвяну світлу нічкуЗапали на радість свічку.Коляду поклич до хати,Щоб Ісуса привітати.Люди добрі, колядуйте,Сина Божого шануйте!***Ой на річці, на Йордані,Там Пречиста ризи прала,Свого сина сповивала,На ялині колихала.Прилетіли три янголи,Взяли Христа під небеса.Всі небеса розтворилися,Всім святим поклонилися.***Темної ночіЗорі засяли,Ангели людямРадість звіщали.У Вифлиємі,В стайні, на сіні,Христос родивсяВсім на спасіння!Люди, радійте,Христа вітайте,Божому СинуСлаву віддайте!Слава на небіБогу святому,На землі спокійРоду людському***На синім небіЗіронька стала,По всій ВкраїніЗвістку подала.Що в Віфлеємі,В стайні низенькій,Дитя родилось —Ісус маленький.Ісус родився,Ручки складає,Всіх засмученихРадо вітає.Тож перестаньтеВже сумувати,Вкраїнські хлопці,Гожі дівчата.Дівчата й хлопці,Всі поклонімся,В добрій надіїБогу молімся.Щоб ми діждалиКращої долі,Щоб розквітали,Як квітки в полі.Маленький Ісусик не спить, не дрімає,Своїми руками усіх обіймає —І нашу хатину, і нашу родину,І всю Україну.Христос ся рождає!