Жінку, яка понад 2 роки жила в Луцьку під мостом, знайшли мертвою

Валентину Кузнєцову, яка понад два роки жила під мостом у Луцьку.



Про це інтернет-виданню



Нагадаємо, Валентині Кузнєцовій було 50. Жінка народилася у місті Ківерці Волинської області в сім’ї ромів. Коли Валі було п’ять місяців, мати віддала її в дитбудинок.



У суботу, 5 січня, Валентину Кузнєцову знайшли мертвою у її помешканні – під мостом, що на вулиці Перемоги в Луцьку.



Попередня причина смерті – обмороження.

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