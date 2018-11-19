Жінку, яка понад 2 роки жила в Луцьку під мостом, знайшли мертвою
Сьогодні, 21:21
Знайшли мертвою Валентину Кузнєцову, яка понад два роки жила під мостом у Луцьку.
Про це інтернет-виданню "Волинь24" повідомили у патрульній поліції.
Нагадаємо, Валентині Кузнєцовій було 50. Жінка народилася у місті Ківерці Волинської області в сім’ї ромів. Коли Валі було п’ять місяців, мати віддала її в дитбудинок.
У суботу, 5 січня, Валентину Кузнєцову знайшли мертвою у її помешканні – під мостом, що на вулиці Перемоги в Луцьку.
Попередня причина смерті – обмороження.
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Про це інтернет-виданню "Волинь24" повідомили у патрульній поліції.
Нагадаємо, Валентині Кузнєцовій було 50. Жінка народилася у місті Ківерці Волинської області в сім’ї ромів. Коли Валі було п’ять місяців, мати віддала її в дитбудинок.
У суботу, 5 січня, Валентину Кузнєцову знайшли мертвою у її помешканні – під мостом, що на вулиці Перемоги в Луцьку.
Попередня причина смерті – обмороження.
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