У Києві дівчина викинулася з 23 поверху, залишивши три записки. ФОТО





У Києві 28-річна дівчина викинулася з 23 поверху, повідомляє



Дівчину звали Надія. Вона викинулася з вікна близько 3.00 ночі, тіло виявив двірник близько 7.40.



На тілі загиблої не було слідів насильницької смерті.



Квартира, в якій вона проживала, була відкрита. На кухонному столі стояли три келихи з недопитими напоями і лежали три записки, які адресувалися різним людям.



Одна з них була адресована, швидше за все, братові загиблої, який зараз проживає в Ізраїлі. У ній було освідчення в коханні і прохання пробачити, якщо він зможе. “Я тобі багато чого можу сказати, але просто вибач мене”.



Друга записка була адресована чоловікові на ім’я Олександр. Вона також містила освідчення в коханні. У записці були слова: “Люблю тебе більше життя! Люблю, незважаючи ні на що. Але зате я вирішила нашу проблему”.



У третій записці були слова подяки близьким за підтримку. І прохання про прощення.



На місці працювала швидка, екіпаж патрульної поліції, та слідчо-оперативна група.



Деталі події встановить слідство.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5 січня з 23 поверху ЖК Зарічний, який знаходиться по вулиці Зарічна, 1Г в Києві викинулася 28-річна дівчина. В її квартирі знайшли три передсмертні записки.У Києві 28-річна дівчина викинулася з 23 поверху, повідомляє dtp.kiev.ua Дівчину звали. Вона викинулася з вікна близько 3.00 ночі, тіло виявив двірник близько 7.40.На тілі загиблої не було слідів насильницької смерті.Квартира, в якій вона проживала, була відкрита. На кухонному столі стояли три келихи з недопитими напоями і лежали три записки, які адресувалися різним людям.Одна з них була адресована, швидше за все, братові загиблої, який зараз проживає в Ізраїлі. У ній було освідчення в коханні і прохання пробачити, якщо він зможе. “Я тобі багато чого можу сказати, але просто вибач мене”.Друга записка була адресована чоловікові на ім’я. Вона також містила освідчення в коханні. У записці були слова: “Люблю тебе більше життя! Люблю, незважаючи ні на що. Але зате я вирішила нашу проблему”.У третій записці були слова подяки близьким за підтримку. І прохання про прощення.На місці працювала швидка, екіпаж патрульної поліції, та слідчо-оперативна група.Деталі події встановить слідство.

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