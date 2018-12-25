Луцьк пообіцяли прибирати від снігу всю ніч





Про це повідомив перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад на своїй сторінці у



"Працівники підприємства "Луцькспецкомунтранс" будуть очищувати вулиці згідно із затвердженими графіками. Нещодавно розподіляли маршрути для працівнииків під час перезміни та завантаження машин сольовими та щебеневими розчинами. Залучено максимальну кількість наявної техніки. Надалі будемо розширювати автопарк. Цьогоріч вже придбано ще один солерозкидач і одну машину з відвалом", – написав Григорій Недопад.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Впродовж усієї ночі в Луцьку працюватимуть 9 очисних машин, трактор і навантажувач, а також 12 одиниць малої техніки.Про це повідомив перший заступник Луцького міського головина своїй сторінці у facebook "Працівники підприємства "Луцькспецкомунтранс" будуть очищувати вулиці згідно із затвердженими графіками. Нещодавно розподіляли маршрути для працівнииків під час перезміни та завантаження машин сольовими та щебеневими розчинами. Залучено максимальну кількість наявної техніки. Надалі будемо розширювати автопарк. Цьогоріч вже придбано ще один солерозкидач і одну машину з відвалом", – написав Григорій Недопад.

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