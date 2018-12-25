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Луцьк пообіцяли прибирати від снігу всю ніч

Луцьк пообіцяли прибирати від снігу всю ніч
Впродовж усієї ночі в Луцьку працюватимуть 9 очисних машин, трактор і навантажувач, а також 12 одиниць малої техніки.

Про це повідомив перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад на своїй сторінці у facebook.

"Працівники підприємства "Луцькспецкомунтранс" будуть очищувати вулиці згідно із затвердженими графіками. Нещодавно розподіляли маршрути для працівнииків під час перезміни та завантаження машин сольовими та щебеневими розчинами. Залучено максимальну кількість наявної техніки. Надалі будемо розширювати автопарк. Цьогоріч вже придбано ще один солерозкидач і одну машину з відвалом", – написав Григорій Недопад.

Луцьк пообіцяли прибирати від снігу всю ніч

Луцьк пообіцяли прибирати від снігу всю ніч

Луцьк пообіцяли прибирати від снігу всю ніч

Луцьк пообіцяли прибирати від снігу всю ніч

Луцьк пообіцяли прибирати від снігу всю ніч

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Теги: дорога, сніг, розчищення, Недопад
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Коментарі 1
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Сніг треба вивозити, а не відкидувати!
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