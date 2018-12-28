Коридор затемнень: чим небезпечний і що чекає на знаки зодіаку





Що це таке, які небезпеки приховує у собі цей період, а також рекомендації для знаків зодіаку – у матеріалі



Коридор затемнень 2019 починає часткове сонячне затемнення. Воно відбудеться 6 січня 2019 року. А закінчується цей складний і особливий період 21 січня 2019 року, у день місячного затемнення.



Про небезпеки коридору затемнень розповідає Марина Скаді.



Коридор затемнень: значення



Коридор затемнень – це час між датами двох затемнень, коли вони знаходяться у безпосередній близькості одна від одної.



Часовий відрізок між затемненнями – коридор затемнень і самі затемнення закладають програму розвитку на наступні місяці і навіть роки. Тому так важливо зустріти цей період у спокійному, щасливому стані.



Особливе число



Середина коридору затемнень заряджає енергією тільки найнеймовірніші події і негативно відбивається на запланованому.



Точки між затемненнями – це час відсутності контролю і жорсткого вибору, час свободи. Найголовніша характеристика цього періоду – непередбачуваність подій, явищ, процесів.



Головна рекомендація на 14 січня – не починати важливих справ і не приймати важливих рішень.



Краще не планувати авіаперельоти і поїздки – це час плутанини, безладу і хаосу. У цей день варто зосередитися і зануритися у себе.



Чим небезпечний коридор затемнень



Коридор затемнень збільшує ризик конфліктів, сварок, зростає число смертей, злочинності. Можуть траплятися різні катаклізми, аварії на дорогах і авіакатастрофи.



Різко зростає кількість юридичних суперечок, тому не рекомендується у цей час приймати доленосні рішення. Зараз краще відмовитися від таких серйозних змін, як переїзд, укладення шлюбу або зміна роботи.



Під час сонячного затемнення спостерігаються головні болі, скачки тиску, серцеві болі, загострення хронічних захворювань. Це час провокацій, ілюзій, помилок.



Бажано у цей час позбутися від усього, що вам заважає. Події, які відбуваються зараз, можуть мати доленосний вплив на наступні 18,5 років життя. У коридор затемнень (з 6 січня по 21 січня 2019 року), фактор фатальності збільшується. Все, що трапляється у цей період, буде важко змінити. Тому необхідно стежити за тим, що відбувається і прислухатися до своєї інтуїції.



Прогноз для знаків зодіаку на 6-21 січня 2019



У зоні ризику знаходяться три знаки зодіаку – Овен, Лев і Козеріг.



Овнам у цей період потрібно особливо стежити за своїми емоціями: вам необхідно подолати роздратування і розчарування. Змиріться з нинішньою ситуацією, це краще, що ви зараз можете зробити.



Левам зараз піде на користь побути трохи у тіні, щоб уникнути неприємностей. Візьміть відпустку, відпочиньте, побудьте наодинці з собою. Це дозволить мінімізувати психологічний дискомфорт цього періоду.



Козерогам варто проявити максимум обережності, всі два тижні ви перебуватимете у зоні ризику. Це період випробувань, період зачарованого кола. Відбуваються розриви усталених зв’язків, ви будете відчувати безнадійність і тугу. Але не засмучуйтеся, це тільки такий період.



Для інших знаків зодіаку коридор затемнень пройде більш сприятливо. Але вам також варто проявляти обережність і бути напоготові. Ось деякі поради від астролога і для вас.



Для Тельців важливо просто вірити у себе. Пам’ятайте, ви найменше схильні до негативу у цей період. Радійте навколишньому світу.



Близнюкам доведеться переглянути свої принципи і відсіяти непотрібне. Ситуації як раз будуть цьому сприяти. Будьте обережні у плані фінансів, ви можете відчути виснаження матеріальних ресурсів через неправильний підход до грошей.



Ракам варто бути більш спокійними і не проявляти негативних почуттів – агресію і гордовитість. Тоді ви вийдете переможцем зі складних ситуацій.



Народжені під знаком Діви зіткнуться з перешкодами на шляху до успіху. Тому уникайте прояву слабкостей і впертості. Тримайтеся осторонь від тих, хто схильний до цього. Таким чином ви зведете до мінімуму негативний потенціал періоду затемнень.



Представників знаку Терезів чекає багато коливань і сумнівів. Не варто гнати коней і намагатися вирішити все тут і зараз – для цього період не підходящий. Проявляйте терпіння до ситуацій і оточуючих.



Для Скорпіонів це період пасивності і бездіяльності, але внутрішньої трансформації. Забудьте про світові проблеми та зосередьтеся на своїх очікуваннях. У цей період є шанс віднайти рівновагу, побудьте наодинці з собою, прислухайтеся до своїх бажань.



Стрільцям не варто бути настільки самовпевненим, це може призвести до конфліктів. Зараз варто особливо уважно поставитися до своєї репутації.



Водоліям потрібно буде вирішити багато питань у цей період. Головна порада для вас – не намагайтеся втримати те, що йде – на зміну старому прийде нове і більш перспективне.



Риби відчують зростання чутливості, уяви і натхнення. Не потрібно вихлюпувати це на оточуючих, краще направте цю енергію у творчість.

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