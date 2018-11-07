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Волинянин в теплиці вирощує півклограмові лимони. ВІДЕО

Волинянин в теплиці вирощує півклограмові лимони. ВІДЕО
Лимони, які вирощує Володимир Болотін у селі Княгининок поблизу Луцька, у вазі сягають 500-900 грамів. Для цього він збудував теплицю, що заглиблюється у землю на два метри і опалюється дровами.

Чоловік вирощує різні сорти цитрусових, йдеться у сюжеті UA:Волинь, - пише Перший.

Перші саджанці лимонів придбали із братом у київського селекціонера.

Нині у нього є дерева мандаринів, лайма, цитрона, фінгерлайма, кривавого апельсина.

«Апельсин вродив цього року перший раз. Він привезений з Іспанії. Це серія «кривавих» апельсинів. Коли його розрізаєш, у жовтій м’якоті є вкраплення червоних прожилок», – каже Володимир Болотін.

Плоди лимона пандероза сягають у вазі 500-900 грамів. На такому дереві може вирости 50 лимонів, розповідає Володимир Болотін. Вони ароматніші і менш кислі, ніж плоди з Туреччини на ринку.

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Теги: цитрусові, лимони, теплиця, вирощування
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