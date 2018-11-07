Волинянин в теплиці вирощує півклограмові лимони. ВІДЕО

Володимир Болотін у селі Княгининок поблизу Луцька, у вазі сягають 500-900 грамів. Для цього він збудував теплицю, що заглиблюється у землю на два метри і опалюється дровами.



Чоловік вирощує різні сорти цитрусових, йдеться у сюжеті



Перші саджанці лимонів придбали із братом у київського селекціонера.



Нині у нього є дерева мандаринів, лайма, цитрона, фінгерлайма, кривавого апельсина.



«Апельсин вродив цього року перший раз. Він привезений з Іспанії. Це серія «кривавих» апельсинів. Коли його розрізаєш, у жовтій м’якоті є вкраплення червоних прожилок», – каже Володимир Болотін.



Плоди лимона пандероза сягають у вазі 500-900 грамів. На такому дереві може вирости 50 лимонів, розповідає Володимир Болотін. Вони ароматніші і менш кислі, ніж плоди з Туреччини на ринку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лимони, які вирощуєу селі Княгининок поблизу Луцька, у вазі сягають 500-900 грамів. Для цього він збудував теплицю, що заглиблюється у землю на два метри і опалюється дровами.Чоловік вирощує різні сорти цитрусових, йдеться у сюжеті UA:Волинь , - пише Перший Перші саджанці лимонів придбали із братом у київського селекціонера.Нині у нього є дерева мандаринів, лайма, цитрона, фінгерлайма, кривавого апельсина.«Апельсин вродив цього року перший раз. Він привезений з Іспанії. Це серія «кривавих» апельсинів. Коли його розрізаєш, у жовтій м’якоті є вкраплення червоних прожилок», – каже Володимир Болотін.Плоди лимона пандероза сягають у вазі 500-900 грамів. На такому дереві може вирости 50 лимонів, розповідає Володимир Болотін. Вони ароматніші і менш кислі, ніж плоди з Туреччини на ринку.

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