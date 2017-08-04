Уже 27 років волинські школярі з малозабезпечених сімей їздять на відпочинок у Німеччину
Сьогодні, 08:11
У Ковелі з доброчинною місією перебуває делегація з німецького міста-партнера Вальсроде.
Міський голова Олег Кіндер та секретар міської ради Віра Федосюк зустрілись з представниками благодійного товариства “Допомога дітям Ковеля” на чолі з його головою Міхаелем Хааке. Про це пише сайт Ковельради.
Під час розмови Олег Олексійович подякував німецьким гостям за їх милосердя, чудову організацію відпочинку для юних містян.
27 років поспіль юні ковельчани з малозабезпечених, багатодітних сімей їздять на відпочинок у це місто.
«Приємно, що уже стільки років Ви займаєтесь такою надзвичайно важливою справою - даруєте стільки позитивних емоцій, незабутніх вражень нашим ковельським дітям з непростою долею, зігріваєте їх своєю любов’ю і турботою, підтримуєте ” , – сказав Олег Кіндер.
У свою чергу Міхаель Хааке зазначив, що у Вальсроде готуються влітку знову зустріти ковельських школярів. Робота в цьому напрямку уже ведеться.
У ці новорічні дні гості з Німеччини традиційно привезли гостинці юним ковельчанам, які там відпочивали. 80 пакунків напередодні Різдва вручили дітям пільгових категорій. Захід відбувся у Палаці учнівської молоді.
Начальник служби у справах дітей Жанна Вельма подякувала німецьким друзям за турботу і подарунки, а також висловила сподівання на подальшу співпрацю.
Представники благодійного товариства також побували в громадській організації «Реабілітаційний центр», дитячих садках №6 та №7, відділенні стаціонарного догляду територіального центру соціального обслуговування.
Їх радо зустрічають родини, діти з яких відпочивали у Вальсроде. Також їх вітав фольклорний гурт «Намисто», який виступав у цьому місті. Програма на кілька днів у благодійників розписана похвилинно.
Варто сказати, що з ініціативи організації «Допомога дітям Ковеля» та особисто Міхаеля Хааке з 1999 року у Вальсроде щоліта гостює півсотні дітей з малозабезпечених родин, сиріт та напівсиріт.
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Міський голова Олег Кіндер та секретар міської ради Віра Федосюк зустрілись з представниками благодійного товариства “Допомога дітям Ковеля” на чолі з його головою Міхаелем Хааке. Про це пише сайт Ковельради.
Під час розмови Олег Олексійович подякував німецьким гостям за їх милосердя, чудову організацію відпочинку для юних містян.
27 років поспіль юні ковельчани з малозабезпечених, багатодітних сімей їздять на відпочинок у це місто.
«Приємно, що уже стільки років Ви займаєтесь такою надзвичайно важливою справою - даруєте стільки позитивних емоцій, незабутніх вражень нашим ковельським дітям з непростою долею, зігріваєте їх своєю любов’ю і турботою, підтримуєте ” , – сказав Олег Кіндер.
У свою чергу Міхаель Хааке зазначив, що у Вальсроде готуються влітку знову зустріти ковельських школярів. Робота в цьому напрямку уже ведеться.
У ці новорічні дні гості з Німеччини традиційно привезли гостинці юним ковельчанам, які там відпочивали. 80 пакунків напередодні Різдва вручили дітям пільгових категорій. Захід відбувся у Палаці учнівської молоді.
Начальник служби у справах дітей Жанна Вельма подякувала німецьким друзям за турботу і подарунки, а також висловила сподівання на подальшу співпрацю.
Представники благодійного товариства також побували в громадській організації «Реабілітаційний центр», дитячих садках №6 та №7, відділенні стаціонарного догляду територіального центру соціального обслуговування.
Їх радо зустрічають родини, діти з яких відпочивали у Вальсроде. Також їх вітав фольклорний гурт «Намисто», який виступав у цьому місті. Програма на кілька днів у благодійників розписана похвилинно.
Варто сказати, що з ініціативи організації «Допомога дітям Ковеля» та особисто Міхаеля Хааке з 1999 року у Вальсроде щоліта гостює півсотні дітей з малозабезпечених родин, сиріт та напівсиріт.
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