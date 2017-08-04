Уже 27 років волинські школярі з малозабезпечених сімей їздять на відпочинок у Німеччину





Міський голова Олег Кіндер та секретар міської ради Віра Федосюк зустрілись з представниками благодійного товариства “Допомога дітям Ковеля” на чолі з його головою Міхаелем Хааке. Про це пише



Під час розмови Олег Олексійович подякував німецьким гостям за їх милосердя, чудову організацію відпочинку для юних містян.



27 років поспіль юні ковельчани з малозабезпечених, багатодітних сімей їздять на відпочинок у це місто.



«Приємно, що уже стільки років Ви займаєтесь такою надзвичайно важливою справою - даруєте стільки позитивних емоцій, незабутніх вражень нашим ковельським дітям з непростою долею, зігріваєте їх своєю любов’ю і турботою, підтримуєте ” , – сказав Олег Кіндер.



У свою чергу Міхаель Хааке зазначив, що у Вальсроде готуються влітку знову зустріти ковельських школярів. Робота в цьому напрямку уже ведеться.



У ці новорічні дні гості з Німеччини традиційно привезли гостинці юним ковельчанам, які там відпочивали. 80 пакунків напередодні Різдва вручили дітям пільгових категорій. Захід відбувся у Палаці учнівської молоді.



Начальник служби у справах дітей Жанна Вельма подякувала німецьким друзям за турботу і подарунки, а також висловила сподівання на подальшу співпрацю.



Представники благодійного товариства також побували в громадській організації «Реабілітаційний центр», дитячих садках №6 та №7, відділенні стаціонарного догляду територіального центру соціального обслуговування.



Їх радо зустрічають родини, діти з яких відпочивали у Вальсроде. Також їх вітав фольклорний гурт «Намисто», який виступав у цьому місті. Програма на кілька днів у благодійників розписана похвилинно.



Варто сказати, що з ініціативи організації «Допомога дітям Ковеля» та особисто Міхаеля Хааке з 1999 року у Вальсроде щоліта гостює півсотні дітей з малозабезпечених родин, сиріт та напівсиріт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі з доброчинною місією перебуває делегація з німецького міста-партнера Вальсроде.Міський головата секретар міської ради Віра Федосюк зустрілись з представниками благодійного товариства “Допомога дітям Ковеля” на чолі з його головою. Про це пише сайт Ковельради.Під час розмови Олег Олексійович подякував німецьким гостям за їх милосердя, чудову організацію відпочинку для юних містян.27 років поспіль юні ковельчани з малозабезпечених, багатодітних сімей їздять на відпочинок у це місто.«Приємно, що уже стільки років Ви займаєтесь такою надзвичайно важливою справою - даруєте стільки позитивних емоцій, незабутніх вражень нашим ковельським дітям з непростою долею, зігріваєте їх своєю любов’ю і турботою, підтримуєте ” , – сказав Олег Кіндер.У свою чергу Міхаель Хааке зазначив, що у Вальсроде готуються влітку знову зустріти ковельських школярів. Робота в цьому напрямку уже ведеться.У ці новорічні дні гості з Німеччини традиційно привезли гостинці юним ковельчанам, які там відпочивали. 80 пакунків напередодні Різдва вручили дітям пільгових категорій. Захід відбувся у Палаці учнівської молоді.Начальник служби у справах дітей Жанна Вельма подякувала німецьким друзям за турботу і подарунки, а також висловила сподівання на подальшу співпрацю.Представники благодійного товариства також побували в громадській організації «Реабілітаційний центр», дитячих садках №6 та №7, відділенні стаціонарного догляду територіального центру соціального обслуговування.Їх радо зустрічають родини, діти з яких відпочивали у Вальсроде. Також їх вітав фольклорний гурт «Намисто», який виступав у цьому місті. Програма на кілька днів у благодійників розписана похвилинно.Варто сказати, що з ініціативи організації «Допомога дітям Ковеля» та особисто Міхаеля Хааке з 1999 року у Вальсроде щоліта гостює півсотні дітей з малозабезпечених родин, сиріт та напівсиріт.

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