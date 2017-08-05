Начальниця ковельського РЖКП, яка у Луцьку спричинила аварію, постала перед судом





Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду, - пише сайт



За даними патрульної поліції, 3 листопада 2018 року о 20 годині 55 хвилин в місті Луцьку на вулиці Соборності начальниця Ковельського РЖКП № 2 Наталія Гейко, керуючи автомобілем, при виїзді на нерегульоване перехрестя з вулиці Карпенка-Карого не надала перевагу транспортному засобу марки «Wolkswagen», який рухався по головній дорозі, та скоїла з ним зіткнення. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди автомобілі отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.



Своїми діями Наталія Михайлівна порушила Правила дорожнього руху. Патрульною поліцією було складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 124 КУпАП.



В судовому засіданні по розгляду даної справи начальниця свою вину визнала частково та пояснила, що ДТП виникло також із вини іншого учасника, через порушення ним правил дорожнього руху. Втім, вина її доведена матеріалами, зокрема постановою про закриття кримінального провадження, схемою місця ДТП, протоколами допитів, у тому числі свідка події.



Судом на Наталію Гейко накладено адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 340 гривень. Також з неї стягнуто на користь держави судовий збір в сумі 352,40 гривні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі суд притягнув до адміністративної відповідальності керівницю житлово-комунального підприємства за вчинення ДТП.Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду, - пише сайт Район.Ковель За даними патрульної поліції, 3 листопада 2018 року о 20 годині 55 хвилин в місті Луцьку на вулиці Соборності начальниця Ковельського РЖКП № 2 Наталія Гейко, керуючи автомобілем, при виїзді на нерегульоване перехрестя з вулиці Карпенка-Карого не надала перевагу транспортному засобу марки «Wolkswagen», який рухався по головній дорозі, та скоїла з ним зіткнення. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди автомобілі отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.Своїми діями Наталія Михайлівна порушила Правила дорожнього руху. Патрульною поліцією було складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 124 КУпАП.В судовому засіданні по розгляду даної справи начальниця свою вину визнала частково та пояснила, що ДТП виникло також із вини іншого учасника, через порушення ним правил дорожнього руху. Втім, вина її доведена матеріалами, зокрема постановою про закриття кримінального провадження, схемою місця ДТП, протоколами допитів, у тому числі свідка події.Судом на Наталію Гейко накладено адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 340 гривень. Також з неї стягнуто на користь держави судовий збір в сумі 352,40 гривні.

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