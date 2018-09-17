Стало відомо, скільки витратило керівництво Волиньради на відрядження у 2018 році





Про це йдеться у відповіді на запит



При цьому зазначено, що гроші витрачалися лише для першого заступника голови облради Олександра Пирожика та заступника Романа Карпюка. Імені голови обласної ради Ігоря Палиці у списку немає.



Загалом левову частку видатків склали кошти для відрядження Олександра Пирожика у Сагринь, що в Польщі. Знадобилася для цього 1001 гривня.



Найбільше – сукупно 10 днів – у відряджені був Роман Карпюк. Він їздив переважно до столиці, двічі без виплат добових.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Впродовж 2018 році для оплати відряджень керівництва Волинської обласної ради витратили лише 1430 гривень.Про це йдеться у відповіді на запит «Конкурента» При цьому зазначено, що гроші витрачалися лише для першого заступника голови облрадита заступника. Імені голови обласної радиу списку немає.Загалом левову частку видатків склали кошти для відрядження Олександра Пирожика у Сагринь, що в Польщі. Знадобилася для цього 1001 гривня.Найбільше – сукупно 10 днів – у відряджені був Роман Карпюк. Він їздив переважно до столиці, двічі без виплат добових.

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