Стало відомо, скільки витратило керівництво Волиньради на відрядження у 2018 році
Сьогодні, 03:42
Впродовж 2018 році для оплати відряджень керівництва Волинської обласної ради витратили лише 1430 гривень.
Про це йдеться у відповіді на запит «Конкурента».
При цьому зазначено, що гроші витрачалися лише для першого заступника голови облради Олександра Пирожика та заступника Романа Карпюка. Імені голови обласної ради Ігоря Палиці у списку немає.
Загалом левову частку видатків склали кошти для відрядження Олександра Пирожика у Сагринь, що в Польщі. Знадобилася для цього 1001 гривня.
Найбільше – сукупно 10 днів – у відряджені був Роман Карпюк. Він їздив переважно до столиці, двічі без виплат добових.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у відповіді на запит «Конкурента».
При цьому зазначено, що гроші витрачалися лише для першого заступника голови облради Олександра Пирожика та заступника Романа Карпюка. Імені голови обласної ради Ігоря Палиці у списку немає.
Загалом левову частку видатків склали кошти для відрядження Олександра Пирожика у Сагринь, що в Польщі. Знадобилася для цього 1001 гривня.
Найбільше – сукупно 10 днів – у відряджені був Роман Карпюк. Він їздив переважно до столиці, двічі без виплат добових.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Кирда вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Нове покоління зв’язку: коли в Україні запрацює 5G
Сьогодні, 04:08
Стало відомо, скільки витратило керівництво Волиньради на відрядження у 2018 році
Сьогодні, 03:42
Волинянин в теплиці вирощує півклограмові лимони. ВІДЕО
Сьогодні, 02:50
Коридор затемнень: чим небезпечний і що чекає на знаки зодіаку
Сьогодні, 01:27