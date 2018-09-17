вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Стало відомо, скільки витратило керівництво Волиньради на відрядження у 2018 році

Стало відомо, скільки витратило керівництво Волиньради на відрядження у 2018 році
Впродовж 2018 році для оплати відряджень керівництва Волинської обласної ради витратили лише 1430 гривень.

Про це йдеться у відповіді на запит «Конкурента».

При цьому зазначено, що гроші витрачалися лише для першого заступника голови облради Олександра Пирожика та заступника Романа Карпюка. Імені голови обласної ради Ігоря Палиці у списку немає.

Загалом левову частку видатків склали кошти для відрядження Олександра Пирожика у Сагринь, що в Польщі. Знадобилася для цього 1001 гривня.

Найбільше – сукупно 10 днів – у відряджені був Роман Карпюк. Він їздив переважно до столиці, двічі без виплат добових.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: відрядження, Волинська обласна рада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку сімейним лікарям вручили ключі від новеньких автівок. ФОТО
Головна новорічна ялинка Луцька – у ТОП-5 найкрасивіших в Україні
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами грудня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Людмила Кирда Людмила
Кирда вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Нове покоління зв’язку: коли в Україні запрацює 5G
Сьогодні, 04:08
Стало відомо, скільки витратило керівництво Волиньради на відрядження у 2018 році
Сьогодні, 03:42
Волинянин в теплиці вирощує півклограмові лимони. ВІДЕО
Сьогодні, 02:50
Коридор затемнень: чим небезпечний і що чекає на знаки зодіаку
Сьогодні, 01:27
Показали вогні вечірнього волинського міста крізь об'єктив фотоапарата
Сьогодні, 00:36
Схожі новини
Волинський депутат оригінально привітав лісівників із професійним святом Волинський депутат оригінально привітав лісівників із професійним святом
17 вересень, 2018, 01:27
Палиці можуть збільшити надбавку до зарплати у Волиньраді Палиці можуть збільшити надбавку до зарплати у Волиньраді
29 травень, 2018, 06:44
Майже півмільйона «у панчосі» та 10 ділянок: депутат Волиньради показав статки Майже півмільйона «у панчосі» та 10 ділянок: депутат Волиньради показав статки
05 травень, 2018, 09:12
Волинський депутат будує 3 відпочинкові бази в Шацьку і має сотні тисяч заощаджень Волинський депутат будує 3 відпочинкові бази в Шацьку і має сотні тисяч заощаджень
03 травень, 2018, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нове покоління зв’язку: коли в Україні запрацює 5G
Сьогодні, 04:08
 0
Стало відомо, скільки витратило керівництво Волиньради на відрядження у 2018 році
Сьогодні, 03:42
 0
Волинянин в теплиці вирощує півклограмові лимони. ВІДЕО
Сьогодні, 02:50
 0
Коридор затемнень: чим небезпечний і що чекає на знаки зодіаку
Сьогодні, 01:27
 0
Показали вогні вечірнього волинського міста крізь об'єктив фотоапарата
Сьогодні, 00:36
 0
Медіа
відео
1/8