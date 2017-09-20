Залізничне сполучення України з Росією хочуть припинити

Володимир Омелян вважає, що залізничне сполучення України з Російською Федерацією буде неодмінно припинено, передає



Про це міністр розповів в ефірі одного з телеканалів у п’ятницю ввечері.



«Дійсно, ми ініціювали припинення залізничного сполучення з РФ. Поки що це питання не фіналізоване на рівні Кабміну. Проте завдяки зусиллям Міністерства інфраструктури, «Укрзалізниці» в 2018 році ми вперше отримали набагато більший потік пасажирів у західному напрямку, ніж у східному», – розповів міністр.



За словами Омеляна, згідно з об’єктивними даними, кількість поїздок громадян України на залізничному транспорті до Російської Федерації «невблаганно скорочується».



«Тому його (залізничне сполучення – Mind) буде припинено так чи інакше – або рішенням уряду, або за фактом ніхто не їздитиме», – переконаний він.



Раніше, в 2018 році Міністерство інфраструктури підготувало низку пропозицій щодо протидії Росії в рамках її діяльності в Азовському басейні та на окупованих територіях, зокрема припинення пасажирського сполучення. Так, відповідні пропозиції направлено до Кабміну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр інфраструктури Українивважає, що залізничне сполучення України з Російською Федерацією буде неодмінно припинено, передає Інтерфакс-Україна Про це міністр розповів в ефірі одного з телеканалів у п’ятницю ввечері.«Дійсно, ми ініціювали припинення залізничного сполучення з РФ. Поки що це питання не фіналізоване на рівні Кабміну. Проте завдяки зусиллям Міністерства інфраструктури, «Укрзалізниці» в 2018 році ми вперше отримали набагато більший потік пасажирів у західному напрямку, ніж у східному», – розповів міністр.За словами Омеляна, згідно з об’єктивними даними, кількість поїздок громадян України на залізничному транспорті до Російської Федерації «невблаганно скорочується».«Тому його (залізничне сполучення – Mind) буде припинено так чи інакше – або рішенням уряду, або за фактом ніхто не їздитиме», – переконаний він.Раніше, в 2018 році Міністерство інфраструктури підготувало низку пропозицій щодо протидії Росії в рамках її діяльності в Азовському басейні та на окупованих територіях, зокрема припинення пасажирського сполучення. Так, відповідні пропозиції направлено до Кабміну.

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