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Залізничне сполучення України з Росією хочуть припинити

Залізничне сполучення України з Росією хочуть припинити
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян вважає, що залізничне сполучення України з Російською Федерацією буде неодмінно припинено, передає Інтерфакс-Україна.

Про це міністр розповів в ефірі одного з телеканалів у п’ятницю ввечері.

«Дійсно, ми ініціювали припинення залізничного сполучення з РФ. Поки що це питання не фіналізоване на рівні Кабміну. Проте завдяки зусиллям Міністерства інфраструктури, «Укрзалізниці» в 2018 році ми вперше отримали набагато більший потік пасажирів у західному напрямку, ніж у східному», – розповів міністр.

За словами Омеляна, згідно з об’єктивними даними, кількість поїздок громадян України на залізничному транспорті до Російської Федерації «невблаганно скорочується».

«Тому його (залізничне сполучення – Mind) буде припинено так чи інакше – або рішенням уряду, або за фактом ніхто не їздитиме», – переконаний він.

Раніше, в 2018 році Міністерство інфраструктури підготувало низку пропозицій щодо протидії Росії в рамках її діяльності в Азовському басейні та на окупованих територіях, зокрема припинення пасажирського сполучення. Так, відповідні пропозиції направлено до Кабміну.

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Теги: Росія, залізниця, сполучення
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