вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Нове покоління зв’язку: коли в Україні запрацює 5G

Нове покоління зв’язку: коли в Україні запрацює 5G
В Україні нове покоління зв’язку 5G запустять не раніше 2020 року.

У 2019 5G може бути тільки як тестовий майданчик.

Про це розповів медіа-експерт, член правління Інтернет-асоціації України (ІнАУ), радник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Олександр Глущенко, передає УНІАН.

Він зазначив, що не вірить у повноцінний запуск п’ятого покоління зв’язку у найближчі п’ять років.

– 5G не стане у найближчому майбутньому основною технологією. Вона не замінить собою LTE. Більш того, можна очікувати, що 4G залишаться основною технологією, якою користуватимуться звичайні користувачі, найменше, до 2025 року, – сказала директор з розвитку бізнесу компанії Huawei Ukraine Олександр Сербін.

Сербін бачить можливість запуску не раніше 2020 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: 5G, зв'язок, запуск
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку сімейним лікарям вручили ключі від новеньких автівок. ФОТО
Головна новорічна ялинка Луцька – у ТОП-5 найкрасивіших в Україні
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами грудня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Громадська спілка «СПАС» Громадська
спілка
«СПАС» вітає волинян з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Нове покоління зв’язку: коли в Україні запрацює 5G
Сьогодні, 04:08
Стало відомо, скільки витратило керівництво Волиньради на відрядження у 2018 році
Сьогодні, 03:42
Волинянин в теплиці вирощує півклограмові лимони. ВІДЕО
Сьогодні, 02:50
Коридор затемнень: чим небезпечний і що чекає на знаки зодіаку
Сьогодні, 01:27
Показали вогні вечірнього волинського міста крізь об'єктив фотоапарата
Сьогодні, 00:36
Схожі новини
В Україні вже хочуть експериментувати із неіснуючим зв’язком 5G В Україні вже хочуть експериментувати із неіснуючим зв’язком 5G
12 жовтень, 2016, 02:17
В Україні запустили 4G В Україні запустили 4G
30 березень, 2018, 10:33
На Волині пільговикам повернуть гроші за користування стаціонарним телефоном На Волині пільговикам повернуть гроші за користування стаціонарним телефоном
27 лютий, 2018, 11:20
На Волині – чотири села без мобільного зв’язку На Волині – чотири села без мобільного зв’язку
22 лютий, 2018, 12:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нове покоління зв’язку: коли в Україні запрацює 5G
Сьогодні, 04:08
 0
Стало відомо, скільки витратило керівництво Волиньради на відрядження у 2018 році
Сьогодні, 03:42
 0
Волинянин в теплиці вирощує півклограмові лимони. ВІДЕО
Сьогодні, 02:50
 0
Коридор затемнень: чим небезпечний і що чекає на знаки зодіаку
Сьогодні, 01:27
 0
Показали вогні вечірнього волинського міста крізь об'єктив фотоапарата
Сьогодні, 00:36
 0
Медіа
відео
1/8