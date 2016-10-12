Нове покоління зв’язку: коли в Україні запрацює 5G





У 2019 5G може бути тільки як тестовий майданчик.



Про це розповів медіа-експерт, член правління Інтернет-асоціації України (ІнАУ), радник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Олександр Глущенко, передає



Він зазначив, що не вірить у повноцінний запуск п’ятого покоління зв’язку у найближчі п’ять років.



– 5G не стане у найближчому майбутньому основною технологією. Вона не замінить собою LTE. Більш того, можна очікувати, що 4G залишаться основною технологією, якою користуватимуться звичайні користувачі, найменше, до 2025 року, – сказала директор з розвитку бізнесу компанії Huawei Ukraine Олександр Сербін.



Сербін бачить можливість запуску не раніше 2020 року.

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