Нове покоління зв’язку: коли в Україні запрацює 5G
Сьогодні, 04:08
В Україні нове покоління зв’язку 5G запустять не раніше 2020 року.
У 2019 5G може бути тільки як тестовий майданчик.
Про це розповів медіа-експерт, член правління Інтернет-асоціації України (ІнАУ), радник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Олександр Глущенко, передає УНІАН.
Він зазначив, що не вірить у повноцінний запуск п’ятого покоління зв’язку у найближчі п’ять років.
– 5G не стане у найближчому майбутньому основною технологією. Вона не замінить собою LTE. Більш того, можна очікувати, що 4G залишаться основною технологією, якою користуватимуться звичайні користувачі, найменше, до 2025 року, – сказала директор з розвитку бізнесу компанії Huawei Ukraine Олександр Сербін.
Сербін бачить можливість запуску не раніше 2020 року.
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У 2019 5G може бути тільки як тестовий майданчик.
Про це розповів медіа-експерт, член правління Інтернет-асоціації України (ІнАУ), радник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Олександр Глущенко, передає УНІАН.
Він зазначив, що не вірить у повноцінний запуск п’ятого покоління зв’язку у найближчі п’ять років.
– 5G не стане у найближчому майбутньому основною технологією. Вона не замінить собою LTE. Більш того, можна очікувати, що 4G залишаться основною технологією, якою користуватимуться звичайні користувачі, найменше, до 2025 року, – сказала директор з розвитку бізнесу компанії Huawei Ukraine Олександр Сербін.
Сербін бачить можливість запуску не раніше 2020 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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