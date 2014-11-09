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На Волині голова райради продає картину, щоб надрукувати книгу про Героїв Майдану та АТО

На Волині голова райради продає картину, щоб надрукувати книгу про Героїв Майдану та АТО
Голова Іваничівської райради Андрій Бадзюнь влаштував аукціон та продає картину аби видати книгу про Героїв Майдану та АТО.

Про це він написав у facebook.

«Аукціон. Шановні друзі, пропоную долучитися до доброї справи - виникла ідея видати книгу про наших хлопців, які віддали свої життя за Україну. Моя картина має свою (хорошу і цікаву) історію, отже всі виручені кошти підуть на видавництво книги – «Блокпост пам`яті Від Майдану до Ато Іваничівщина».

Книга вже готова в електронному варіанті. Аукціон триватиме до 14. 01. 2019 р, до 23.00 год. Стартова вартість 200грн", - йдеться у дописі.
На Волині голова райради продає картину, щоб надрукувати книгу про Героїв Майдану та АТО

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Теги: картина, аукціон, книга
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