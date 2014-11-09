На Волині голова райради продає картину, щоб надрукувати книгу про Героїв Майдану та АТО
Сьогодні, 08:49
Голова Іваничівської райради Андрій Бадзюнь влаштував аукціон та продає картину аби видати книгу про Героїв Майдану та АТО.
Про це він написав у facebook.
«Аукціон. Шановні друзі, пропоную долучитися до доброї справи - виникла ідея видати книгу про наших хлопців, які віддали свої життя за Україну. Моя картина має свою (хорошу і цікаву) історію, отже всі виручені кошти підуть на видавництво книги – «Блокпост пам`яті Від Майдану до Ато Іваничівщина».
Книга вже готова в електронному варіанті. Аукціон триватиме до 14. 01. 2019 р, до 23.00 год. Стартова вартість 200грн", - йдеться у дописі.
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Про це він написав у facebook.
«Аукціон. Шановні друзі, пропоную долучитися до доброї справи - виникла ідея видати книгу про наших хлопців, які віддали свої життя за Україну. Моя картина має свою (хорошу і цікаву) історію, отже всі виручені кошти підуть на видавництво книги – «Блокпост пам`яті Від Майдану до Ато Іваничівщина».
Книга вже готова в електронному варіанті. Аукціон триватиме до 14. 01. 2019 р, до 23.00 год. Стартова вартість 200грн", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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