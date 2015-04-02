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У період різдвяних свят рятувальники працюватимуть в посиленому режимі

У період різдвяних свят рятувальники працюватимуть в посиленому режимі
На період святкування Різдва Христового підрозділи ДСНС України переходять на посилений режим несення служби та перебувають в готовності до реагування на будь-які надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

Йдеться на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, у кожному регіоні країни проведено уточнення місць масових заходів, посилено моніторинг щодо пожежної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах державного значення, здійснюються профілактичні відпрацювання з населенням щодо дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій.

З 5 по 8 січня організовано взаємодію з місцевими органами влади, територіальними органами Національної поліції України, регіональними службами цивільного захисту з питань забезпечення техногенної і пожежної безпеки на об'єктах, задіяних до проведення заходів із відзначення Різдвяних святкувань, та на випадок спільних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій.

Також буде здійснюватися посилений моніторинг пожежної обстановки на об'єктах з масовим перебуванням людей, зокрема у культових спорудах.

Загалом, до 9-ї ранку 8 січня на цілодобовому чергуванні перебуватиме близько 7 тисяч рятувальників та понад 2 тисячі одиниць техніки ДСНС.

А також, в готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебуває і авіація ДСНС, а саме літак Ан-26.

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Теги: рятувальники, безпека, Різдво
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