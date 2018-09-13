Показали волинське місто з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 09:34
У мережі опублікували відео засніженого Горохова.
Місто з висоти пташиного польоту на своїй сторінці у https://www.facebook.com/100017381433865/videos/340756756513703/ показав Олег Пундик.
На відео – вулички засніженого міста, одноповерхові будиночки та багатоповерхівки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Місто з висоти пташиного польоту на своїй сторінці у https://www.facebook.com/100017381433865/videos/340756756513703/ показав Олег Пундик.
На відео – вулички засніженого міста, одноповерхові будиночки та багатоповерхівки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
митниця
ДФС вітає краян зі святами
Останні новини
Показали волинське місто з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 09:34
Майже півсотні машин чистять волинські дороги від снігу
Сьогодні, 09:16
На Волині голова райради продає картину, щоб надрукувати книгу про Героїв Майдану та АТО
Сьогодні, 08:49