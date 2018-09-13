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Показали волинське місто з висоти пташиного польоту. ВІДЕО

Показали волинське місто з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
У мережі опублікували відео засніженого Горохова.

Місто з висоти пташиного польоту на своїй сторінці у https://www.facebook.com/100017381433865/videos/340756756513703/ показав Олег Пундик.

На відео – вулички засніженого міста, одноповерхові будиночки та багатоповерхівки.


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Теги: Горохів, відео
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