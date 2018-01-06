5 рецептів куті на Різдво

Кутя – ритуальна страва православних християн, яку готують у період новорічно-різдвяних свят тричі: на Різдво – Багата кутя, на старий Новий рік – Щедра кутя та у переддень Водохреща – Голодна кутя.Різдво 2019 і святкова вечеря починається з куті, і тільки після неї переходили до інших страв, яких повинно бути не менше дванадцяти.Пропонуємо п’ять рецептів приготування куті саме на Різдво.2 склянки пшениці, 50 г цукатів, 0,5 склянки волоських горіхів, мед.пшеницю промити, варити на повільному вогні 2 години; у 4 ст. ложках води розмішати мед за смаком, залити пшеницю медовим сиропом на 30 хвилин; горіхи трохи подрібнити і обсмажити; додати до пшениці цукати, горіхи і добре перемішати.250 г рису, 100 г родзинок, 100 г мигдалю, цукор, кориця, мак.рис промити, залити водою і варити до готовності, не перемішуючи; відкинути на друшляк і промити кип’яченою холодною водою; мигдаль та родзинки ошпарити, мигдаль трохи подрібнити; цукор розвести водою, змішати рис, мигдаль, корицю, родзинки і полити цукровим сиропом.250 г пшениці,150 г родзинок без кісточок, 150 г нарізаних плодів інжиру, 100 г меду.пшеницю зварити так, щоб вона залишалася цілою; ізюм та інжир добре промити, залити холодною кип’яченою200 г перлової крупи, 150 г маку, 50 г очищених горіхів, 50 г родзинок, мед і цукор за смаком, 0,5 склянки вершків.перлову крупу промити, залити водою у співвідношенні 1 до 3 і варити до готовності, відцідити і остудити; мак залити окропом і варити до тих пір, поки не буде легко розтиратися між пальцями; мак ретельно відцідити (можна на ситі) і перекрутити через м’ясорубку; родзинки запарити, мак перемішати з перловкою, додати подрібнені горіхи, родзинки, мед і цукор за смаком; усе перемішати з вершками.2 склянки пшениці або рису, півсклянки чи третина (за смаком) меду, сушені яблука чи груші, родзинки і (або) сушена малина (чверть склянки).помити і перебрати пшеницю, закип’ятити 4 склянки води, додати туди пшеницю і варити 25 хвилин; додати сіль, яблука і малину; через 5-7 хвилин – родзинки; все варити ще хвилини дві; у масу, що охолола, додати мед; залишити на 1-2 години.